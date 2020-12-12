Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Депутаты Госдумы от Архангельской области в десятке злостных прогульщиков

Новое исследование от «Центра политконъюнктуры», традиционно следящего за дисциплинированность народных избранников, выявило новые неприглядные для нашего региона факты.

В целом представители Архангельской области вошли в топ-10 по доле пропущенных ими пленарных заседаний за период ноябрь-декабрь 2020 года.

В этом списке Елена Вторыгина занимает 16-е место (64,3% пропущенных заседаний), а Андрей Палкин 19-е (57.1% соответственно). Оба входят во фракцию «Единая Россия».

Впрочем, надо учитывать, что как раз в указанные месяцы Елена Андреевна перенесла коронавирус.

Палкин же просто забил… о чем неоднократно сообщал в интервью.

Напомним, что в осеннем рейтинге депутатской дисциплинированности позиции представителей Архангельской области были еще хуже.

19 январь 12:32 | : Политика

Главные новости


"Не могу молчать!". Секретарь партячейки о проблемах архангельского обкома КПРФ
Коронавирус подкосил Архангельский драмтеатр. Но он не сдается

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2021 (158)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)

Деньги


все материалы
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20