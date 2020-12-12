Депутаты Госдумы от Архангельской области в десятке злостных прогульщиков

Новое исследование от «Центра политконъюнктуры», традиционно следящего за дисциплинированность народных избранников, выявило новые неприглядные для нашего региона факты.
В целом представители Архангельской области вошли в топ-10 по доле пропущенных ими пленарных заседаний за период ноябрь-декабрь 2020 года.
В этом списке Елена Вторыгина занимает 16-е место (64,3% пропущенных заседаний), а Андрей Палкин 19-е (57.1% соответственно). Оба входят во фракцию «Единая Россия».
Впрочем, надо учитывать, что как раз в указанные месяцы Елена Андреевна перенесла коронавирус.
Палкин же просто забил… о чем неоднократно сообщал в интервью.
Напомним, что в осеннем рейтинге депутатской дисциплинированности позиции представителей Архангельской области были еще хуже.