Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Национальный рейтинг губернаторов: Цыбульский на 70-м месте

Опубликован итоговый рейтинг глав российских регионов за 2020 год.

Эксперты отмечают, что чаяния значительной части общества на мощную осеннюю волну губернаторских отставок с дальнейшими посадками первых лиц так и не сбылись, хотя слухи об этом плане Кремля ходили в середине года.

Одна из причин – вторая волна пандемии коронавируса… и без того время напряженное. Возможно, определенную роль в этом сыграл арест хабаровского Фургала и последовавший за ним резкий рост протестных настроений в регионе.

Первые три места заняли: Рустам Минниханов (Татарстан), Сергей Собянин (Москва), Евгений Куйвашев (Свердловская обл.).

Последние три: Владимир Сипягин (Владимирская обл.), Валентин Коновалов (Хакасия), Шолбан Кара-оол (Тыва).

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на 70-м месте.

 

24 декабрь 07:26 | : Политика

Главные новости


Путин: Без меня вам жилось ещё хуже. Откровения от первого лица
Кардиоцентр 1-й городской больницы Архангельска остается кардиоцентром

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (292)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20