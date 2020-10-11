Национальный рейтинг губернаторов: Цыбульский на 70-м месте

Опубликован итоговый рейтинг глав российских регионов за 2020 год.
Эксперты отмечают, что чаяния значительной части общества на мощную осеннюю волну губернаторских отставок с дальнейшими посадками первых лиц так и не сбылись, хотя слухи об этом плане Кремля ходили в середине года.
Одна из причин – вторая волна пандемии коронавируса… и без того время напряженное. Возможно, определенную роль в этом сыграл арест хабаровского Фургала и последовавший за ним резкий рост протестных настроений в регионе.
Первые три места заняли: Рустам Минниханов (Татарстан), Сергей Собянин (Москва), Евгений Куйвашев (Свердловская обл.).
Последние три: Владимир Сипягин (Владимирская обл.), Валентин Коновалов (Хакасия), Шолбан Кара-оол (Тыва).
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на 70-м месте.