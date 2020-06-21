Министр культуры Архангельской области подала в отставку

Об этом Вероника Яничек написала на своей страничке в социальной сети.
Ее прощальный поклон:
Благодарю своих многочисленных творческих союзников за всё, что мы смогли вместе сделать для культуры Архангельского Севера.
Я горжусь нашими делами и желаю моим дорогим коллегам из регионального министерства и уважаемым мною руководителям и коллективам подведомственных учреждений продолжать реализовывать умные, талантливые, перспективные и человечные проекты. Задора вам и неиссякаемости красивых идей, не сбавляйте обороты! Пусть у вас на все хватает ресурсов и здравого смысла. Вы - сила!
Для меня эта пятилетка была очень важным и интересным периодом жизни.
Спасибо, что были рядом!
Вероника Александровна Яничек родилась в Северодвинске. Окончила Архангельское музыкальное училище и Северо-Западную академию государственной службы. Двенадцать лет Вероника Яничек возглавляла детскую музыкальную школу № 1 Баренцева региона. В декабре 2013 года назначена на должность директора Поморской филармонии. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. 27 мая 2015 года назначена министром культуры Архангельской области.