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Министр культуры Архангельской области подала в отставку

Об этом Вероника Яничек написала на своей страничке в социальной сети.

Ее прощальный поклон:

Благодарю своих многочисленных творческих союзников за всё, что мы смогли вместе сделать для культуры Архангельского Севера.
Я горжусь нашими делами и желаю моим дорогим коллегам из регионального министерства и уважаемым мною руководителям и коллективам подведомственных учреждений продолжать реализовывать умные, талантливые, перспективные и человечные проекты. Задора вам и неиссякаемости красивых идей, не сбавляйте обороты! Пусть у вас на все хватает ресурсов и здравого смысла. Вы - сила!
Для меня эта пятилетка была очень важным и интересным периодом жизни.
Спасибо, что были рядом!

Вероника Александровна Яничек родилась в Северодвинске. Окончила Архангельское музыкальное училище и Северо-Западную академию государственной службы. Двенадцать лет Вероника Яничек возглавляла детскую музыкальную школу № 1 Баренцева региона. В декабре 2013 года назначена на должность директора Поморской филармонии. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. 27 мая 2015 года назначена министром культуры Архангельской области.

14 сентябрь 20:02 | : Политика

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