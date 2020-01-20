В Архангельской области может провалиться голосование по поправкам в Конституцию

Такая угрожающая информация появилась в ряде федеральных интернет-изданиях.
Причем виновными заранее объявили губернаторов.
Их всего 13:
Нижегородская область (губернатор Глеб Никитин), Свердловская область (Евгений Куйвашев), Тульская область (Алексей Дюмин), Новосибирская область (Андрей Травников), Воронежская область (Александр Гусев), Ульяновская область (Сергей Морозов), Иркутская область (врио губернатора Игорь Кобзев), Архангельская область (Александр Цыбульский), Кировская область (Игорь Васильев), Удмуртия (Александр Бречалов), Якутия (Айсен Николаев), Карачаево-Черкесия (Рашид Темрезов) и Алтайский край (Виктор Томенко).
Причина одна – рост заболеваемости коронавирусом, который не только снизит явку, но и отрицательно скажется на доверии к власти в целом. Также речь идет о неспособности глав некоторых регионов «работать в экстремальной ситуации».
Наблюдатели пока только пожимают плечами… вряд ли Кремль в подобной ситуации будет делать серьезные оргвыводы по персоналиям. Тем более, что судьба голосования практически решена…