Ирина Чиркова: «У Моисеева в отношении меня комплекс неполноценности»

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Архангельском областном Собрании Ирина Чиркова пояснила суть спора с единороссом Сергеем Моисеевым на прошедшей сессии.
- После прошедшей в среду сессии Облсобрания получила от северян много вопросов об истории с депутатским комитетом по бюджету, финансовой и налоговой политике. Кто смотрел он-лайн трансляцию, стал свидетелем моего публичного спора на сессии с председателем этого комитета Сергеем Моисеевым.
Готова объяснить.
Да, я с самого начала работы нынешнего созыва Облсобрания изъявила желание работать в бюджетном комитете. Потому что данный комитет является ключевым в каждом представительном органе власти любого уровня. И для всесторонней, объективной, взаимоуважительной работы в этом самом органе власти необходимо, чтобы в ключевом комитете присутствовали все политические силы и фракции. Такая практика справедливой кадровой политики есть в Госдуме РФ, и нам хотя бы этому у федеральных коллег надо поучиться...
Уточню для понимания, что по Регламенту АОСД в каждом комитете может работать не более 6 человек. На установочной сессии, когда в сентябре 2018-го формировались составы всех комитетов, в бюджетный изъявили желание войти 4 единоросса и по 1 депутату от трех оппозиционных фракций, всего семеро. На рейтинговом голосовании моя фамилия на букву «Ч» оказалась в списке последней. Надо ли объяснять, что при абсолютном большинстве голосов от ЕР моя кандидатура не прошла. И фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ оказалась без своего представителя в ключевом комитете.
Когда недавно из бюджетного комитета вышел единоросс Е.В. Ухин (он перешел председательствовать в комитет по транспорту на место В.С. Петросяна, сложившего с себя депутатские полномочия), на его место поступили два заявления. От нового депутата (пришедшего на мандат Петросяна) и от меня. На последней сессии вновь было рейтинговое голосование.
И второй раз меня не захотела пускать в ключевой комитет фракция большинства, принявшая заранее по настоянию депутата Моисеева консолидированную позицию, хотя многие коллеги даже из ЕР были готовы меня поддержать. И я бы поняла опасения ЕР, что вхождение в бюджетный комитет еще одного представителя оппозиции привело бы к перевесу голосов, но нет. При трех ныне действующих депутатах от ЕР всегда будут «проигрывать» при принятии решений другие три депутата от оппозиции, поскольку по Регламенту АОСД председатель комитета имеет право решающего голоса.
Получается, что проблема не в политическом (партийном) сопротивлении, а в личном. Видимо, не хотят, чтобы кто-то грамотный пришел и стал разбираться в документах, задавал неудобные вопросы, ловил на ошибках, имел доступ к информации, которую сейчас приходится буквально выпрашивать.
По моим источникам из ЕР, против меня выступил только председатель комитета С.В. Моисеев. Я ему звонила перед сессией многократно, но он не брал трубку. И только на совещании руководителей фракций в понедельник перед сессией мне удалось в лоб в присутствии коллег задать вопрос Сергею Вениаминовичу, почему он не хочет пускать меня в бюджетный комитет. Ведь даже «единый» кворум в комитете при моем вхождении не пострадает. Ответ Моисеева был по сути таким: мол, комитет это ЕГО, и он определяет, кто в ЕГО комитете будет работать.
Ну, удивительно, честное слово. Областное Собрание - не коммерческая фирма, которой кто-то руководит и набирает в «СВОИ комитеты» сотрудников. Это парламент, где все должны работать со всеми - теми, кого делегировало в Облсобрание население Архангельской области. А депутат Моисеев считает нормальным игнорировать интересы 15 процентов избирателей, которые выразили доверие партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в сентябре 2018-го.
Объяснение такого поведения Моисеева лично мне понятно. Напомню, что Моисеев в прошлом созыве был депутатом по областному округу №3 - от Варавино-Фактории и Майской Горки. Но на округ №3 на выборах-2018 заявилась я. В страхе за проигрыш в конкуренции со мной Моисеев «сбежал» со своего округа и ушел баллотироваться самовыдвиженцем по округу №20 (Устьянский и Котласский районы), подвинув там своих же однопартийцев...
Видимо, с тех пор у него комплекс неполноценности в отношении меня.
Жаль, что ни руководство Облсобрания, ни партийные боссы не объяснили своему мнительному коллеге, что такое быть по-настоящему сильным и мудрым. Наверное, все они до сих пор не понимают, что узурпация власти еще никого ни к чему хорошему в мировой истории не приводила. Времена меняются, и вот такая их «единая» косность, трусость, гнобление оппозиции сыграют с ними же злую шутку...