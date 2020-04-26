Константин Щемелинин: Коронавирусный переворот… вот-вот

Не кажется ли странным, что в последние годы отношения между США и Китаем испортились? Ведь раньше они были прекрасными, причем в течение десятков лет! И тут — претензии и проблемы.
Судя по всему, это происходит из-за того, что глобализация по-американски начинает постепенно уступать место глобализации по-китайски.
Как же так? Ведь глобализация едина! А вот и нет, не едина.
Вспомним начало 19 века — тогда образованные люди в мире говорили по-французски! В частности, Лев Толстой начал «Войну и мир» именно на французском языке! Франция тогда была самым сильным государством Европы, и поэтому французский язык элиты разных стран были вынуждены знать.
Примерно с середины 19 века началась глобализация по-британски: тут и время по Гринвичу, и лондонский Сити как финансовый центр мира, и джентльмен как образ идеального человека, и многое другое. Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро и Ниро Вульф — это все литературные образы джентльменов.
Тогда доминировала литература, тогда была Лига Наций, тогда Британская империя доминировала над миром за счет своего могучего флота, основой которого были плавающие артиллерийские батареи — линкоры и крейсеры.
Глобализация по-британски завершилась с концом Второй мировой войны — настало время глобализации по-американски.
Нью-Йорк вместо Лондона стал финансовой столицей мира, доллар заменил фунт стерлингов в качестве мировой валюты, вместо Лиги Наций появился ООН, а вместо джентльмена в качестве образа идеального человека стали выступать бизнесмены, полицейские и военные летчики: бизнесмены — основа частной инициативы, полицейские защищают частные деньги, а военная авиация позволяет США доминировать над современным миром.
Как бы выглядели США без своего авианосного флота? Никак! Поэтому в фантастических фильмах о будущем главными героями являются борцы со злом (полицейские или работники спецслужб), а также пилоты боевых звездолетов (то есть военные летчики).
В области культуры Британская империя распространяла свое доминирование через литературу, а современные США распространяют свое доминирование через кино и музыку.
Америка подарила человечеству персональные компьютеры, Интернет и мобильную связь, но Британская империя способствовала развитию телеграфа и радио.
Каждая глобализация приносит человечеству что-то свое, и наступающая сейчас глобализация по-китайски также принесет человечеству что-то новое.
Китай лучше, чем США, справился с коронавирусом; Китай строит авианосцы, Китай строит Новый Шелковый путь, а что делают США? США поддерживают старое, сохраняют доллар как мировую резервную валюту, пытаясь добиться чего-то нового, например, в электромобилях.
Ныне США еще номер один, но глобализация по-американски уже завершается (уже виден ее конец), а глобализация по-китайски только начинается (уже видно ее начало).
Не будет удивительным, если через 50 лет в российских школах главным иностранным языком станет китайский.
Константин Щемелинин, крымский писатель