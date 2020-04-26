Соловейчик предложил освободить Шугалея и Суэйфана из ливийской тюрьмы силовым путем

Террористы так называемого Правительства национального согласия Ливии уже больше года удерживают в плену российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. При этом боевики не только не дают им увидеться с родственниками, но и не пускают к ним даже адвокатов. Свое мнение по этому поводу высказал политолог Владимир Соловейчик.
Он верно отметил, что переговоры с боевиками до сих пор ни к чему не привели, поэтому пора принимать более эффективные и жесткие меры. В частности, для освобождения россиян из плена эксперт предложил силовой вариант развития событий.
«В любом случае, очевидно, что никто просто так, добровольно российских граждан на свободу не отпустит. Очевидно, вопрос придется решать силовым путем, поскольку о выкупе речи не идет», — поясняет он.
Соловейчик отметил, что ПНС тесно связано с террористическими группировками, а боевики понимают только один язык – язык силы. По его словам, если бы Россия направила к границам Триполи свои войска, то террористы бы более охотно шли на контакт.
В том же ключе по данному поводу высказался и политолог Иван Аркатов. Он придерживается дипломатических способов решения проблем, однако в крайнем случае можно применить «не полностью силовой вариант», что поможет повлиять на несговорчивость террористов.
В заключение Аркатов напомнил, что другие страны также регулярно демонстрируют свою силу, чтобы противник пошел на уступки.
«Не просто так США активно используют такой способ при своих различных международных действиях, провокациях. Не просто так они свой флот гоняют к различным берегам», —отметил политолог.