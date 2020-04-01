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«Живем по средствам». Депутаты Северодвинска приняли отчет главы города

Вслед за архангельскими коллегами, депутаты городского Совета Северодвинска приняли доклад главы администрации своего МО.

Работа Игоря Скубенко и его команды признана удовлетворительной.

Как и в областном центре, нарекания вызвало состояние дорог… но даже записные критики признали очевидные – ремонтируется то, на что в бюджете города хватает денег.

Попытка признать неудовлетворительной работу комитета ЖКХ после разъяснений градоначальника также не нашла поддержки у большинства депутатов.

В целом наблюдатели оценили атмосферу очередной сессии, как более спокойную и конструктивную, чем была вчера в АрхГорДуме.   

23 апрель 14:14 | : Политика

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