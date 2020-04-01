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«Без дворников город захлебывается в грязи». Депутаты АрхГорДумы оценили годовой отчет главы администрации

Вчера на очередной сессии Архангельской городской Думы был заслушан отчет Игоря Годзиша по итогам 2019 года.

Несмотря на прогнозы в соцсетях, подогретые критикой в адрес руководства областной столицы, прозвучавшей из уст ВРиО губернатора Александра Цыбульского буквально накануне, отчет главы города был принят в соотношении голосов: 18 – за, 9 – против и 3 – воздержались.

Уже после окончания заседания представители всех думских фракций высказали свое оценочное мнение о работе градоначальника. Об объективности суждений предлагаем судить самим читателям…

Сергей Малиновский («Единая Россия»):

- Представители всех фракций, в том числе нашей фракции "Единая Россия", озвучили много конструктивной критики по отношению к отчету Главы. Я думаю, в будущем Главе их надо учесть, но положительных моментов в работе было достаточно много, это и вновь строящиеся дома, детские сады, школы, ФОКи, появление новых автобусов, ремонт дорог и тротуаров. Поэтому, было принято решение признать его удовлетворительным, сделав ряд рекомендаций, касающихся расторжения контракта с Плесецким дорожным управлением и переносом проведения конкурса на пассажирские перевозки.

Александр Гревцов (КПРФ):

- Фракция КПРФ не поддержала удовлетворительную оценку отчета Главы. Фактически мы сегодня подводим итоги работы Главы за пять лет, в этом году полномочия Главы заканчиваются, и, к сожалению, какого-то прорывного момента не произошло. Люди могут нам простить отсутствие детских садов, с трудом, но могут, могут простить отсутствие новых предприятий, но люди не простят то, что город до сих пор остается неблагоустроенным. Дороги остаются разбитыми и перспектив, к сожалению, понятных и адекватных, сегодня нет. Подачки со стороны Правительства области носят разовый, а не системный характер. Необходимо менять в корне налоговую политику в Архангельской области и больше средств оставлять в городе. Потому что люди живут в городе, и им интереснее благоустроенные тротуары нежели глобальные проекты.

Андрей Балеевский («Справедливая Россия»):

-  Очень много нареканий по работе Администрации. Даже удивительно, что серьёзные замечания имеются и у однопартийцев главы Архангельска. Как всегда, это: ремонт дорог, аварийное жильё, уборка города.  Есть положительные результаты, например, увеличение бюджета, но отрицательные отзывы жителей и тот момент, что Администрация не слышит депутатов, всё перекрывают. И конкретных шагов на пути к исправлению ситуации мы не наблюдаем.

Мария Харченко (ЛДПР):

-  Мы обсудили много вопросов и те проекты, которые были реализованы в Архангельске в 2019-м году, в том числе социальные: строительство детских садов и школ. Но абсолютно все депутаты отметили, что все достижения сегодня меркнут, так как город очень грязный. Когда жители Архангельска выходят из своих подъездов и видят тот ужас, который происходит вокруг, то всё положительное, что делается в городе, отходит на второй план. Как всегда, основные проблемы: уборка города, пассажирские перевозки, состояние дорог, то, как они ремонтируются и то, как исполняются гарантийные обязательства.  После нагоняя ВрИО Губернатора подвижки есть. Значит всё-таки можно привести город в порядок. Я считаю, что давно пора вернуть институт дворников, потому что зачастую мы слышим бесконечные жалобы от подрядчиков на то, что невозможно нормально содержать город за те деньги, которые платятся.  

23 апрель 08:24 | : Политика / Экономика

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