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«Ленин сгнил!». И другие новости пресс-конференции с главой Архангельска

Такую удручающую для части российского общества и всего мирового пролетариата новость сообщила представитель агентства «Северные новости» Елена Доильницина.

Имелся в виду памятник вождю на ул. Терехина в Соломбале, не раз появлявшийся в новостях из-за плачевного состояния – то палец отвалится, то умная голова под снегом скроется. По мнению журналистки, это творение социалистического реализма представляет нешуточную угрозу для гуляющих рядом с ним детей.

В ответ Игорь Годзиш сообщил, что в курсе проблемы, и хотя он сам не является большим поклонником данной исторической личности, но с этим надо что-то делать, чтобы не раздражать фанатов Ильича. В частности, буквально сегодня городской депутат Широкий представлял проект благоустройства этой части города, куда вошла и незадачливая скульптура.

На что журналистское сообщество Архангельска задало логичный вопрос – почему бы самим коммунистам не вложиться в сохранение своего идола. Градоначальник обещал передать это пожелание непосредственно г-ну Новикову (лидеру фракции КПРФ в АОСД).

Коллега Азовский из Ассоциации «Вольное дело» поинтересовался, будет ли глава города на губернаторских выборах голосовать за его (Азовского) кобеля Джека – друга народа?

Ответ последовал незамедлительно - «За друга? Буду!». Впрочем, в интервью с главным редактором ИА RUSNORD Леонидом Чертоком Игорь Викторович не раз говорил, что считает действующего главу региона Игоря Орлова своим другом. Так что в этой части интрига сохраняется.

Более подробно (и серьезно) о сегодняшнем мероприятии читайте в нашем вечернем материале.

11 март 14:13 | : Политика

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