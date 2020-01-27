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Интрига сохраняется: В «ЕР» не подтверждают смену лидера и названия, а ОНФ отказывается комментировать

В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов. Ранее о таких планах партии сообщило интернет-издание «Медуза».

«Мне ничего неизвестно об этом. И более того, этот проект даже не обсуждался. Я не знаю, кто источник утечки или вброса этой информации, но нет, это не так»,— сказал Перминов «РИА Новости».

Еще один замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн также сказал, что ему ничего не известно о возможном ребрендинге партии. В ОНФ отказались от комментариев.

«Медуза» ранее сообщила, что к выборам в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» объединится с ОНФ. В новой структуре вместо одного лидера будут три сопредседателя. Издание писало, что нынешний председатель партии Дмитрий Медведев потеряет свой пост и не попадет в число сопредседателей. По словам источников «Медузы», изменения планируются для того, чтобы избавиться от негатива, связанного с «Единой Россией».

27 февраль 13:05 | : Политика

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