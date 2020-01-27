Профессия: кукольник*. Секреты непотопляемости Влада Суркова

Владислав Сурков освобожден от должности помощника президента. Об этом говорится в указе Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.
Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал популярную ещё до Октябрьского переворота песню про неугомонного зверька:
По разным странам я бродил,
И мой сурок со мною.
Стихи Гёте, между прочим, а музыка так вообще самого Бетховена. Прикол в том, что нынешнее поколение уверено - Сурок пишется с большой буквы. Ну, кто не знает это милое прозвище Влада Суркова!
Человек поистине уникальной биографии. Вы в курсе, что свою искромётную карьеру он начинал… в структурах «Менатепа» с должности личного телохранителя самого МБХ (помогла служба в спецназе ГРУ)? Если вспомнить о тогдашних амбициях Михаила Борисовича, а также о том, как начинал свой путь на «гражданке» действующий президент… много чего можно нафантазировать.
Но случилось, как случилось. Телохранитель Сурков (фамилия его по отцу Дудаев, что особо ценилось в годы популярности частных армий олигархов) быстро показал себя не только приёмами ближнего боя, но и незаурядным умом. Выдвинулся в пиарщики сначала «Менатепа», потом «Альфа-банка», последний во все времена был поближе к Кремлю.
Позже неуёмный характер приводит нашего героя на скромную должность заместителя руководителя аппарата Администрации президента. Всего-то… ну, какая могла быть зарплата у чиновника очень среднего звена… по ведомости вряд ли больше штуки баксов. Но именно с этой позиции он раскрутился. Из его профессиональных подвигов тех лет: участие в создании партии «Единство», а потом объединения её с «Отечеством – вся Россия» (мирным путём). Создание партии «Родина», ставшей в рекордные сроки парламентской. Идеолог и вдохновитель провластных молодёжных движений «Идущие вместе» и «Наши».
Тут притормозим и вспомним, что действительно удачным и жизнестойким можно признать только первый из перечисленных проектов. Два следующих оказались, мягко говоря, с гнильцой. Не уверен, что в этом есть большая вина Влада Юрьевича… однако симптоматично.
А потом начались его уходы-приходы из власти в бизнес и обратно, я уже сбился со счёта. Такое впечатление, что Кремль в какой-то момент уставал от Сурка, и, чуть передохнув, осознавал, что без него скучно и снова призывал к себе на службу. Но сколько можно наблюдать этот круговорот одного человека совсем не аппаратной внешности?!
Кстати, уже в то время, когда Сурков крутил свои хитрые политические схемы в Администрации президента, начались серьёзные неприятности у его бывшего начальника по «Менатепу». Как вы думаете, подходил бывший бодигард арестанта к своему новому шефу хотя бы с вопросом – «какие перспективы у главы ЮКОСа»? Уверен, что нет. Зато не удивлюсь, что он принял участие в неприятностях МБХ хотя бы в должности консультанта на противоположной стороне.
При этом именно Михаил Ходорковский как-то снисходительно изрёк, что Суркову за его талант «можно простить всё или почти всё». И ведь прощали. Даже Путин, с которым он не только вступал в публичные дискуссии не только по политическим, но и экономическим вопросам (с его-то неоконченным высшим образованием!), но и превосходными выражениями в адрес протестного движения «болотной оппозиции». Чудеса? Отнюдь, надо было уметь так себя поставить. Вряд ли Суркова можно назвать кремлёвским шутом, скорее, талантом не от мира сего. Таким действительно многое прощается.
Простилось даже «Сколково», центр российской инновации, который принято считать сурковским авторским проектом. С чего вдруг его в науку потянуло? Ответ на поверхности. Вспомним внутрикремлёвскую ситуацию начала второго десятилетия нового века. Молодёжные течения «Единой России», придуманные Владом как альтернатива комсомолу, воспринимаются обществом как карикатура предшественнику, повторившая все осмеянные ещё в перестройку ошибки – протекционизм, местничество, карьеризм, фальшивый патриотизм, словоблудие и тп. Это накладывается на рост протестного движения, на словах поддержанное Сурковым. Зачем он это делал? Да просто давал понять, что все нити в его многоопытных руках, очередная хитроумная операция по созданию управляемой оппозиции, на этот раз снизу. Хотя всё и так было на поверхности, интеллектуальная часть общества в конечном итоге выразила недовольство его же проектом по созданию управляемой демократии. Плюс более кондовые силы не поняли (или не приняли) подобной политической мудрёности кремлёвского кукловода и просто применили силу. Выходило так, что кремлёвский куратор подставил своих эмиссаров, как только сам оказался между двух огней.
Влад гордо уходит с президентской службы. Но энергия-то прёт, ощущение собственной исключительности давит на мозг. Вспомнив известную поговорку о том, что истинный талант талантлив во всём, он берётся за абсолютно новое для себя дело уже из области коммерции. Впрочем, не исключаю, что в этом случае другой более опытный кукловод грамотно воспользовался его именем, связями и пробивными способностями. Получилось то, что получилось, об ожидаемом экономическом эффекте даже говорить неудобно, но денег отмыто немеряно, и многим даже нравится. Западу в том числе.
Вы спросите, почему уже через короткое время Сурков соглашается на пост вице-премьера, а потом руководителя аппарата Белого дома? Это продолжение всё того же эксперимента с новой ипостасью. Только он сам быстро понял, что это не его, бледная тень того влиятельного Суркова, что крутил-вертел в Кремле. Поэтому очередной уход был предрешён.
Как и возвращение. Не исключаю, самому Путину симпатичен этот наглый, безусловно талантливый пацан (он даже внешне почти не стареет), фонтанирующий идеями. Ну и что, если многое из задуманного получается в уродливом варианте… Россия – сильное государство, оно и не такое выдержит.
Сурков становится ответственным за интересы Кремля в непризнанных республиках и воюющем Донбассе. Вроде бы синекура… нас же там-нет, значит, и взятки гладки. Но именно эта деталь, в моём представлении, больнее всего била по самолюбию кукловоду. И там, и там, и там всё время что-то происходит, а Сурков как бы и ни причём. Кризис власти в Абхазии проходит без его деятельного участия, Влад выступает в несвойственной масштабу его личности роли высокопоставленного курьера.
Ещё хуже на востоке Украины. Где он действительно часто бывал и по некоторым отзывам действительно что-то делал… по крайней мере, пытался. Загвоздка в том, что ситуацией в этом регионе занимается лично Путин, как утверждает ряд кремлёвских источников, любой уполномоченный от него оказывается в роли всё того же курьера.
Если же довериться версии, что Сурков в последние годы вёл в ДНР-ЛНР какой-то свой собственный курс… то тут и комментировать нечего. Только подавать заявление по собственному (что Влад и сделал), пока не выперли по статье профнепригодность.
Думаю, он ещё вернётся. Кукольник* (в противовес кукловоду) – профессия, востребованная до того момента, пока электронные деньги окончательно не сменят бумажные. А до этого ещё глаза вытаращишь…
*Кукольник на воровском жаргоне - продавец пачек простой бумаги под видом фальшивых денег; у кукольников есть несколько особых приемов: „взять на колодку“, „взять с коробкой“ и „взять на конверт“.
Леонид Черток