Со слезами на глазах. День памяти жертв Холокоста и освобождение Наами Иссахар

Поездка президента Путина в Израиль навела шороха в СМ, а особенно в соцсетях. Вторую неделю идёт обсуждение – кто как встал, кому место уступил, что сказал… и искренне ли это всё было.
Господи, да что с вами?! В такой день… абсолютно священный для всех евреев (страсти, как правило, кипели в израильских группах). В моём понимании, это тот момент, когда говорит память… политика сегодняшнего дня за рамками события.
Если кто забыл, День памяти жертв Холокоста отмечается в день освобождения Освенцима, самого страшного фашистского концлагеря. Кода-то (в Советском Союзе) самым страшным считался Бухенвальд. Не без воздействия известной песни, во время исполнения которой вставали концертные залы и стадионы:
Люди мира, на минуту встаньте!
Слушайте, слушайте: гудит со всех сторон –
Это раздается в Бухенвальде
Колокольный звон, колокольный звон.
Вот где, казалось, самый ужас. Конечно, сравнивать, где ад был наиболее адовый, дело само по себе страшное, неблагодарное, но у историков такая работа. У Освенцима здесь печальная пальма первенства, настоящая фабрика смерти. Знаете, почему на этом польском местечке в советское время не заострялось внимание? Слишком большая тень отбрасывалась на «братьев по соцлагерю», а с Германии под игом фашизма что возьмёшь. Израильский журналист Мариан Турский (93 года), прошедший через Аушвиц как польский еврей, произнёс на мероприятии в Польше слова, которые многие из присутствовавших на поминальной церемонии предпочли не расслышать – «Освенцим приближался к нам маленькими шажками до момента, пока здесь не произошло то, что произошло».
75 лет прошло… Давно в свободном доступе находятся документы, из которых ясно следует – не просто так немцы выбрали Польшу как главный плацдарм для «окончательного решения еврейского вопроса». С расчётом, что местное население «с пониманием» к этому отнесётся. Как минимум, не будет скрывать беглецов.
Маленькая историческая справка от автора для тех, кто мало интересуется историей Второй мировой:
Начиная с 1940 года, когда в предместьях небольшого польского городка Освенцим под Краковом в бывших казармах был создан концлагерь, в него по железной дороге прибывали эшелоны с заключенными, примерно по 15-20 тысяч человек в день. Все эти люди были не просто обречены на смерть. Третий рейх хотел извлечь из их уничтожения максимальную пользу. Сразу же после выхода из вагонов заключенные проходили в лагерные ворота с надписью «Труд делает свободным».
Сначала узникам приказывали оставить вещи, раздеться и пройти санобработку. Перед этим и мужчин, и женщин стригли. Волосы несчастных превращались в сырьё для немецкой военной промышленности. К примеру, ими набивали спальные матрасы на подводных лодках германского военно-морского флота, их же применяли при изготовлении сукна, идущего пошив шинелей для рядового состава вермахта. В местном музее до сих пор хранятся за стеклом человеческие волосы, оставшиеся в Освенциме с последних лагерных дней. Их вес равняется двум тоннам, так написано в пояснении к экспозиции.
А рядом прямо на полу - гора очков и пенсне. Тут же до потолка громоздится обувь. Пунктуальные гитлеровцы сразу же после того, как отправляли узников на смерть, приказывали так называемым «зондеркомандам», сформированным из других узников, разбирать их вещи, чтобы все, что можно, пошло на пользу рейху. Перед тем, как отправить трупы в печи пяти крематориев, у мертвецов выламывали изо рта золотые зубные коронки. Именно выламывали при помощи молотка и зубила, а не вырывали. Вроде бы и мелочь, но на самом деле существенный штрих к моральному портрету тех, кто заправлял в лагере.
По официальным данным из 1 500 000 уничтоженных в Освенциме 1 100 000 составляли именно евреи (достаточно, чтобы у вас бабушка или дедушка были лицами этой национальности). Собственно, под них и создавалась главная польская «фабрика смерти», в 1940 году германское командование не готовилось к затяжной войну с СССР, надеясь на очередной блицкриг и не рассчитывало, что советских военнопленных придётся депортировать вглубь Европы. А там уж… как вышло.
Кстати, тот расчёт немцев себя оправдал, и это я знаю без всяких документов. В Америке при мне один поляк, с которым работали в садоводческом центре (штат Массачусетс), стал воодушевлённо рассказывать, как их семья ловила сбежавших из Варшавского гетто евреев и сдавала за рейхсмарки оккупационным войскам – это был лучший бизнес в его жизни. Ну, разбил я прилюдно этому уроду лицо… вот только за что не понял ни он, ни присутствовавшие при этом его соплеменники.
Но и после окончания войны, когда чудом выжившие узники, чуть живые, возвращались домой, кошмар продолжался. Самые известные погромы - Краков – август 1945 г., Кельце – июль 1946 г., о которых советская история, конечно, молчала как рыба об лёд. Даже странно, что наш президент до сих пор публично не напомнил об этих фактах в ответ на польские (и украинские) инсинуации, ведь по сути, это было продолжением того, что не закончили проигравшие войну немцы. Без всякой пропаганды, заметьте, просто по велению гнилой души.
И уж совсем, на мой взгляд, низость затевать спор, кто конкретно освободил заключённых концлагеря Освенцим. Мой отец немного не дошёл, его дивизия продвигалась в стороне. Но они уже тогда слышали рассказы об этом страшном месте. Не от польских жителей, от раненных бойцов, попавших на излечение в медсанбат их дивизии.
Да, в этой страшной части нашей общей истории много вопросов. В эти дни европейская пресса много пишет о том, что западные страны знали, что творилось в немецких концлагерях… но почему-то не бомбили ни сами «фабрики смерти» (при массированном авианалёте у узников был хоть какой-то шанс на побег и спасение), ни подъездные пути к ним, по которым двигались эшелоны с новыми жертвами. Но кому сегодня предъявлять счёт за эту медлительность… есть ли в этом смысл?
И последнее. Во время этого визита Путина в Израиль была решена судьба Наами Иссахар, израильской гражданки, отбывающий срок в подмосковной колонии за контрабанду и хранение гашиша. Сделано было красиво, чего уж там – к российскому президенту обратилась мать девушки… как же он мог отказать матери?! Сочувственно, с увлажнёнными глазами. Я с самого начала следил за ситуацией…
То, что это не была спланированная подстава, девушка действительно провозила наркотик, уже никто не отрицает. То, что закон в этой части суров, мною приветствуется. В дискуссию на тему приобретения подобных препаратов «для личного пользования» даже вступать не хочу.
Трогательной (на кадрах из колонии) Наами повезло. И с гражданством страны, входящей в орбиту российских интересов, и с юбилеем Холокоста (извините, если звучит кощунственно, но такова реальность). Главное, что свобода пришла, а в чьём обличии и по каким причинам, лично для девушки не главное. Кем там работает её папа или дядя (говорят, чуть ли не личным водителем Нетаньяху), чисто израильское дело, назидательный урок тем, кто попроще.
Да, получилось излишне театрально, самого пару раз передёрнуло. Но что такое политика, как не театральная сцена или в отдельных случаях арена цирка? Даже в такие скорбные дни…
Леонид Черток