"Прожорливый Шурик". Старый друг Архангельской области теперь заведует информацией в Госдуме

Российский парламент тоже затронули перестановки в Правительстве.
Так, комитет ГосДумы по информационной политике теперь возглавляет единоросс и большой любитель различных ток-шоу на любые темы Александр Хинштейн. Ранее этот пост занимал депутат от «Справедливой России» Леонид Левин, только что приглашенный на должность заместителя руководителя аппарата нового кабинета министров (не самая козырная, но с учетом надвигающихся парламентских выборов более стабильная).
Карьера Хинштейна разнообразна и изобилует поворотами. В 90-х он звезда столичной журналистики («МК») и разоблачитель коррупции в силовых ведомствах (не единожды задерживался). Позже начал политическую карьеру, избирался по одномандатным округам, но далее попадал в парламент исключительно по партийным спискам. Был оппонентом мэра Архангельска и кандидата в президенты Александра Донского на программе Владимира Соловьева «Поединок».
С 2016 по 2018-й он - советник главы Росгвардии Виктора Золотова (запоздалый щелчок по носу его давнишнему оппоненту Рушайло), но потом вернулся в парламент.
В 2015-м году Хинштейн зачастил в Архангельскую область. Было предположение, что он возглавит региональный список «Единой России»… но обошлось.
По данным ряда СМИ, имеет справку о… психической неуравновешенности.
Воспоминания главного редактора ИА RUSNORD Чертока: - Я с Шуриком пересекался в середине 90-х. Знакомил нас ныне покойный журналист газеты «СПИД-инфо» Леонид Белага. В гостинице «Космос» проходил конкурс «Грязные танцы» (эротические), мы вместе сидели в жюри (я ещё и снимал сюжет для передачи). Чем тогда Шурик обращал на себя внимание, так это прожорливостью. Представителей СМИ там кормили-поили бесплатно (золотые, кстати, времена, можно было дома совсем не есть, только успевай по презентациям, конкурсам да корпоративам). Если остальные скромно заказали по салатику и коктейль, так он замахнулся на полменю. Явный признак халявщика... такое с годами только усугубляется.