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Жлобско-политический скандал в Шардонемь: единоросс шантажирует сельсовет своей зарплатой

В редакцию ИА RUSNORD пришел крик души из Пинежского района:       

Пинежские единороссы, руководимые и ведомые стойким борцом с российским законодательством Шехиной Н.Л, в очередной раз выдают на гора яркий информационный перл.

Прошло чуть больше года,  как общей командой « Единой России»     Шехина Н.Л, Житов Л.А, Русина Е.Ф , Алешин Д.А. поднимали жителей д. Шардонемь на восстание против главы поселения  Олейникова Ю.Н. Все выглядело по классическому русскому сценарию – «наших бьют».  Вина последнего в том, что посмел задумать перевод на полставки работника культуры,  много лет  не исполняющего муниципальное задание, прикрываясь мандатом партии  « Единая Россия». Если бы на стене в этом спектакле висело ружье – оно бы точно выстрелило. Но не от напряжения, а от глупости…

Глава покрутил у виска и сказал, что все вопросы могут и должны быть решены не формированием смуты, а нормальным диалогом и ответственным отношением работника к своим должностным обязанностям. А работнику клуба д. Шардонемь - Вдовиной Е.П. -  нужно не «таксовать» в рабочее время, а  исполнять муниципальное задание - творить, искать новый формы и вовлекать жителей в культурно – досуговые мероприятия, и не от раза к разу,  а….. ежедневно!  За что собственно и полагалась  существенная   президентская надбавка  к  ежемесячной зарплате.

       Конец 2019 года. Время формирования и утверждения   бюджет МО « Карпогорское» на  очередной  - 2020 год. Проект бюджета поселения, полностью согласованный с параметрами районного бюджета, прошел экспертизу и, как полагается, направлен в Совет депутатов в середине ноября.

«Я не буду принимать бюджет поселения на 2020 год, пока  у меня не будет заработная плата 40 тыс. рублей», - не стесняясь при каждом появлении в сельском совете заявляет работник дома культуры д.Шардонемь , председатель Совета депутатов  МО «Карпогорское», член партии «Единая Россия» Вдовина Е.П.  Юрист администрации поселения ей несколько раз в разных формах пояснил: «Это невозможно» и мысленно  крутил у виска  -   это показатель  средней заработной платы по учреждению культуры за год, включая всех работников культуры с учётом индивидуального исполнения каждым муниципального задания.  И в конце концов, 40 тысяч рублей в месяц, включая президентские надбавки, платится не за  просиживание стульев в  клубе, а  за  ежедневный, системный организованный досуг и вовлеченность жителей деревни в   культурно–досуговые мероприятия.  И  вновь... «наших бьют». Хотя «театр уехал», артисты остались -   руководимые и ведомые  Шехиной Н.Л. члены  «Единой России» .

 Месть партии  включила в себя следующие действия:

  1. Бюджетная сессия МО « Карпогорское», назначенная на 17 час. 20 декабря 2019 года за несколько часов до неё переносится Вдовиной Е.П на 14 час. Нарушается все,  что можно нарушить при подготовке сессии - федеральное законодательство, поселенческий устав, регламент. От администрации поселения на  главной сессии года  никого  -  глава на Совете глав, специалисты  на  медосмотре…

 

  1. Члены «Единой России» опять же в нарушении  Российского законодательства, поселенческого устава, регламента,   всех мыслимых и  немыслимых законов этики и здравомыслия,  снимают 200 тыс. рублей  с благоустройства, 100 тыс.рублей   индексации с главы поселения, 100 тыс. с пожарной безопасности и покупки оргтехники и направляют… да, верно - на заработную плату работнику культуры Вдовиной Е.П.  И никто не может  депутатам заявить – вы что творите? Нет, неправда -  свой существенный вклад в отмщение  за своих вносит  председатель Собрания депутатов МО «Пинежский район», руководитель Пинежского отделения партии « Единая Россия» Шехина Н. Л.

Надоела, эта «мышиная возня», это верно. Но что дальше и каковы цели каждой фигуры в этом сюжете ?

      Цель  Вдовиной Е.П.  проста – она хочет денег. Не зарабатывать   исполняя муниципальное задание, а получать как положенное.

       Цель Шехиной Н.Л. как лидера « Единой России» в Пинежском районе - сорвать принятие бюджета МО «Карпогорское»  в 2019 году:  не принят бюджет -  не принят план закупок, не размещен  в сети план график -  поселение не входит в комфортную среду 2020  года. Это ли не повод для  «Единой России»  «троллить»  главу поселения Олейникова Ю.Н. весь 2020 год. Как любят повторять  члены «Единой России»: «Ничего личного – это политика».

Кто-нибудь может остановить такую политику?  Думаем, что уже нет…   

Почему? А вот почему - 23 декабря 2019 года в район приезжает Председатель Областного Собрания депутатов Прокопьева Е.В. Ведет личный прием в здании администрации, конкретно в кабинете главы района. На личный прием приходят коллеги по партии «Единая Россия», депутаты поселения Русина Е.Ф. и та самая обиженная в зарплате – Председатель Совета депутатов МО «Карпогорское» Вдовина Е.П., и… слезно просят снять с должности главу. Жалуются, что глава сообщил на их неприглядное поведение секретарю регионального политсовета партии «Единая Россий» по Архангельской области Новикову И.В. При их разговоре присутствует депутат от СР – Игнашев С.А., который возмущен, и сообщил об указанном спектакле главе и сотрудникам администрации поселения.

Но и это еще не все! Раз уж депутаты от ЕР позволяют себе лоббировать свои интересы при принятии бюджета и требовать снять полномочия с главы, который   избран прямым голосованием населением, то уж на дачу оценки своим «врагам» они используют более гнусную лексику! Так, депутат поселения, по совместительству секретарь партии ЕР по Пинежскому району Русина Е.Ф. в здании администрации в кабинете главы района в присутствии замглавы Выучейской Н.В., Председателя Собрания депутатов района Шехиной Н.В., Председателя Совета МО «Карпогорское» Вдовиной Е.П., депутата Игнашева С.А. депутата района Сопляковой Е.С. сообщила Прокопьевой Е.В. и ее коллеге Малышеву А.В., что глава поселения Олейников Ю.Н. – «...идиот и козел! И вот именно поэтому надо снять с него полномочия!» То есть публично оскорбила главу поселения! И что вы думаете? Всем было весело… но утешает то, что весело было над обиженно-хамоватыми депутатами… Как думаете, остановить нам такую политику собственными силами?

 

Депутат Собрания депутатов МО «Пинежский район»

          Соплякова Елена Степановна

P.S.Редакция традиционно напоминает о готовности предоставить слово противоположной стороне конфликта. 

14 январь 08:55 | : Политика / Скандалы

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