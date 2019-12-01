Жлобско-политический скандал в Шардонемь: единоросс шантажирует сельсовет своей зарплатой

В редакцию ИА RUSNORD пришел крик души из Пинежского района:
Пинежские единороссы, руководимые и ведомые стойким борцом с российским законодательством Шехиной Н.Л, в очередной раз выдают на гора яркий информационный перл.
Прошло чуть больше года, как общей командой « Единой России» Шехина Н.Л, Житов Л.А, Русина Е.Ф , Алешин Д.А. поднимали жителей д. Шардонемь на восстание против главы поселения Олейникова Ю.Н. Все выглядело по классическому русскому сценарию – «наших бьют». Вина последнего в том, что посмел задумать перевод на полставки работника культуры, много лет не исполняющего муниципальное задание, прикрываясь мандатом партии « Единая Россия». Если бы на стене в этом спектакле висело ружье – оно бы точно выстрелило. Но не от напряжения, а от глупости…
Глава покрутил у виска и сказал, что все вопросы могут и должны быть решены не формированием смуты, а нормальным диалогом и ответственным отношением работника к своим должностным обязанностям. А работнику клуба д. Шардонемь - Вдовиной Е.П. - нужно не «таксовать» в рабочее время, а исполнять муниципальное задание - творить, искать новый формы и вовлекать жителей в культурно – досуговые мероприятия, и не от раза к разу, а….. ежедневно! За что собственно и полагалась существенная президентская надбавка к ежемесячной зарплате.
Конец 2019 года. Время формирования и утверждения бюджет МО « Карпогорское» на очередной - 2020 год. Проект бюджета поселения, полностью согласованный с параметрами районного бюджета, прошел экспертизу и, как полагается, направлен в Совет депутатов в середине ноября.
«Я не буду принимать бюджет поселения на 2020 год, пока у меня не будет заработная плата 40 тыс. рублей», - не стесняясь при каждом появлении в сельском совете заявляет работник дома культуры д.Шардонемь , председатель Совета депутатов МО «Карпогорское», член партии «Единая Россия» Вдовина Е.П. Юрист администрации поселения ей несколько раз в разных формах пояснил: «Это невозможно» и мысленно крутил у виска - это показатель средней заработной платы по учреждению культуры за год, включая всех работников культуры с учётом индивидуального исполнения каждым муниципального задания. И в конце концов, 40 тысяч рублей в месяц, включая президентские надбавки, платится не за просиживание стульев в клубе, а за ежедневный, системный организованный досуг и вовлеченность жителей деревни в культурно–досуговые мероприятия. И вновь... «наших бьют». Хотя «театр уехал», артисты остались - руководимые и ведомые Шехиной Н.Л. члены «Единой России» .
Месть партии включила в себя следующие действия:
Надоела, эта «мышиная возня», это верно. Но что дальше и каковы цели каждой фигуры в этом сюжете ?
Цель Вдовиной Е.П. проста – она хочет денег. Не зарабатывать исполняя муниципальное задание, а получать как положенное.
Цель Шехиной Н.Л. как лидера « Единой России» в Пинежском районе - сорвать принятие бюджета МО «Карпогорское» в 2019 году: не принят бюджет - не принят план закупок, не размещен в сети план график - поселение не входит в комфортную среду 2020 года. Это ли не повод для «Единой России» «троллить» главу поселения Олейникова Ю.Н. весь 2020 год. Как любят повторять члены «Единой России»: «Ничего личного – это политика».
Кто-нибудь может остановить такую политику? Думаем, что уже нет…
Почему? А вот почему - 23 декабря 2019 года в район приезжает Председатель Областного Собрания депутатов Прокопьева Е.В. Ведет личный прием в здании администрации, конкретно в кабинете главы района. На личный прием приходят коллеги по партии «Единая Россия», депутаты поселения Русина Е.Ф. и та самая обиженная в зарплате – Председатель Совета депутатов МО «Карпогорское» Вдовина Е.П., и… слезно просят снять с должности главу. Жалуются, что глава сообщил на их неприглядное поведение секретарю регионального политсовета партии «Единая Россий» по Архангельской области Новикову И.В. При их разговоре присутствует депутат от СР – Игнашев С.А., который возмущен, и сообщил об указанном спектакле главе и сотрудникам администрации поселения.
Но и это еще не все! Раз уж депутаты от ЕР позволяют себе лоббировать свои интересы при принятии бюджета и требовать снять полномочия с главы, который избран прямым голосованием населением, то уж на дачу оценки своим «врагам» они используют более гнусную лексику! Так, депутат поселения, по совместительству секретарь партии ЕР по Пинежскому району Русина Е.Ф. в здании администрации в кабинете главы района в присутствии замглавы Выучейской Н.В., Председателя Собрания депутатов района Шехиной Н.В., Председателя Совета МО «Карпогорское» Вдовиной Е.П., депутата Игнашева С.А. депутата района Сопляковой Е.С. сообщила Прокопьевой Е.В. и ее коллеге Малышеву А.В., что глава поселения Олейников Ю.Н. – «...идиот и козел! И вот именно поэтому надо снять с него полномочия!» То есть публично оскорбила главу поселения! И что вы думаете? Всем было весело… но утешает то, что весело было над обиженно-хамоватыми депутатами… Как думаете, остановить нам такую политику собственными силами?
Депутат Собрания депутатов МО «Пинежский район»
Соплякова Елена Степановна
P.S.Редакция традиционно напоминает о готовности предоставить слово противоположной стороне конфликта.