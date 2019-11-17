Архангелогородка прорвалась к Путину

Произошло это историческое событие в столице Адыгеи, где с участием президента проводилось совещание по развитию сельского туризма.
Директор Лесного гостиничного комплекса «Голубино» Анна Клепиковская поинтересовалась у главы государства, собирается ли оно (государство) вкладываться в развитие сельского туризма, который пока тянут, как могут, на своих плечах местные жители. По ее данным, «молодежь готова ехать на село, но ей не хватает качества жизни»».
Президент ответил ей так же обтекаемо, мол, он в курсе, что на селе много-много проблем с инфраструктурой и социалкой, в конце пообещав выделить на программу два с лишним триллиона рублей.
В общем, поговорили…
Напомним, что в течении ряда лет на ежегодных пресс-конференциях президент в упор не видит журналистов из Архангельска… что с водорослями, что с Шиесом.
(на фото: наша героиня)