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Архангелогородцы восстали против домашнего насилия

Представители «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС) в Архангельске говорят нет закону о домашнем насилии. Пикет против антисемейного закона в Архангельске и по всей России 15 декабря

 

15 декабря 2019 года город Архангельск встанет в одну большую всероссийскую цепочку пикетов протеста введению в правовое поле России закона о профилактике семейно-бытового насилия (СБН).

 

Широкий протест вызван пониманием граждан, что этот агрессивно проталкиваемый закон — не о защите от насилия. Он — о глобальном переформатировании внутрисемейных отношений в России по европейским лекалам при лоббировании некоторых представителей российской власти в СФ и Госдуме.

 

Родители России возмущены, что под благим предлогом «борьбы с насилием» и под беспрестанно озвучиваемую лоббистами чудовищную ложь о «16-ти миллионах избитых мужъями женщин» в стране пытаются принять закон с таким широким толкованием понятия «насилие», что подвести под это понятие можно будет любые семейные неурядицы, ссоры, недоразумения, критику супруга или обычные воспитательные меры в отношении детей.

 

Граждане возмущены попытками лоббистов при поддержке некоторых депутатов ГД предоставить право различным НКО вмешиваться по собственному разумению во внутрисемейную жизнь и выписывать «охранный ордер» по первому требованию, доносу, жалобе даже третьих лиц.  Что на раз позволит применить к членам семьи такие серьезные меры, какие можно применять только по суду и с соответствующими доказательствами.

 

Граждане возмущены озвучиваемой с высоких трибун информацией о том, что большинство регионов России, в том числе и Архангельская область, якобы «уже определились» и выступили за скорейшее принятие закона о СБН. В то время как в регионах до последнего, а именно, вплоть до 29 ноября не могли ознакомиться с текстом законопроекта — очевидно, тщательно скрываемого его авторами ввиду понимания, что страна не примет антисемейный закон, идущий вразрез с Конституцией РФ.

 

Закон о профилактике СБН — это закон, который принимают страны для выполнения Стамбульской конвенции, которую продвигает Совет Европы. В РФ «подспорьем» для такого продвижения стали агрессивные фем- и ЛГБТ-сообщества, а также НКО, часть из которых признана Минюстом РФ иностранными агентами.

 

Родители России считают, что ни один разумный человек не станет оправдывать настоящее насилие. Для привлечения к ответственности по таким случаям в России уже есть порядка 40 статей УК и КОаП, защищающих граждан от насилия, в том числе и в семье.

 

Пикет против закона о профилактике домашнего насилия пройдет в Архангельске 15 декабря в воскресенье с 13:00 до 14:00. Адрес пикета: пр. Троицкий 49 (около здания Правительства Архангельской области). Телефон ответственного 89626631099.

13 декабрь 12:55 | : Политика

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