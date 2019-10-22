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Константин Щемелинин: Нас ждут большие войны

Перемены ждут Россию, причем перемены сильные, радикальные и с войнами. Как-то так выходит!

В 2005 году я написал статью-прогноз «1. Когда народы России, Украины и Белоруссии будут готовы вести большую войну? 2. Почему СССР распался бескровно?».

 Суть статьи в том, что через 70 лет мирной жизни народы бывшей Российской империи начинают хотеть воевать. Так было в 1990-х годах: Армения, Азербайджан, Грузия, Чечня и другие регионы бывшего СССР, не знавшие войны с окончания Гражданской войны, выбрали путь конфликта.

Так вышло и в 2014 году, когда славянские народы Украины и России, примерно через 70 лет после окончания Великой Отечественной войны, решили повоевать: Украина нашла Донбасс, Россия нашла Сирию. Все в рамках прогноза.

Только в прогнозе от 2005 года говорилось о готовности к большим войнам, тяжелым, не к таким небольшим конфликтам, которые тянутся на Донбассе и в Сирии, а значит, большие войны еще будут, и скоро.

Где полыхнет — неизвестно, что будет сопутствовать во внутренней жизни — мятежи или что-то другое — тоже неизвестно; но что-то да будет!

Россию, Украину и Белоруссию еще ждет взрывная динамика военно-политических процессов — никуда от этого не деться, ибо славянские народы устали от мира, а каждому поколению нужна своя война.

Константин Щемелинин, крымский писатель

(rusvesna.su)

27 ноябрь 10:49 | : Политика

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