Депутатские слушания: Не пора ли вводить режим ЧС для островных территорий Архангельска?!

Одна из самых острых тем последней недели в связи с разыгравшейся непогодой – доставка жителей островных территорий к месту жительства – не осталось без внимания архангельских парламентариев. Ей были посвящены отдельные депутатские слушания.
Транспортный департамент мэрии информирует – проход буксиров по маршруту «Соломбала – Хабарка» осложнен ледовой ситуацией, самостоятельное плавание судов под угрозой.
Тем не менее, жизнь не может остановиться из-за погодных катаклизмов. Жители островов возмущены тем, что часами не могут добраться с работы домой. Одновременно социальные учреждения на островах, в том числе, детские дошкольные, остались без подвоза питания, в магазинах заканчивается хлеб. «Хоть увольняйся», - сетуют островитяне. И это не просто слова, особо чёрствые работодатели грозят увольнением за опоздания.
Администрация города делает все, что в ее силах в данной ситуации – ледоколы прокладывают путь по реке, людям, ожидающим рейсы, подвозят горячий чай.
Однако народным избранникам это показалось недостаточным. Председатель АрхГорДумы Валентина Сырова: — Если у нас островные территории отрезаны от большой земли, то чего мы ждем? Нужно городским властям поднимать вопрос о введении ЧС. Кроме этого хочу сообщить, что только что в правительстве региона состоялось заседание, о проблеме знают, и оперативные службы уже занимаются решением данной проблемы.
Однако представители городской администрации заявили, что введение режима локальной чрезвычайной ситуации для нескольких буксирных направлений технически невозможно. В ответ от депутатов поступило предложение обратиться за помощью в МЧС, а также делать все возможное для тех граждан, кто в данный момент оказался в сложной жизненной ситуации.
Как итог слушаний, депутаты предложили следующие меры по выходу из ситуации:
- рассмотреть возможность введения ЧС для завоза продуктов питания на островные территории, которые остались без переправ;
- Администрации города принять экстренные меры по перевозкам людей, провести переговоры со всеми участниками: перевозчик, администрация порта, оперативные службы;
- в местах остановок буксиров на переправах организовать мобильные пункты обогрева (горячее питание, чай, вода);
- предусмотреть дополнительное финансирование на автобусные транспортные перевозки людей до переправ.