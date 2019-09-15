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Виктор Павленко: Реализация нацпроектов – совместная задача всех уровней власти

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Виктор Павленко принял участие в общероссийском форуме стратегического развития «Города России 2030: территория проектов», который прошел в Екатеринбурге.

        Как сообщил Виктор Павленко, главной целью форума является обсуждение новых возможностей городского развития в условиях реализации приоритетов, установленных Президентом РФ Владимиром Путиным, национальных проектов и программ, с учетом муниципальных документов стратегического планирования, создание «умных городов» и внедрение инновационных технологий. В своем выступлении сенатор отметил, что 5 ноября в Совете Федерации состоялось заседание Совета по местному самоуправлению, которое было посвящено участию муниципалитетов в реализации нацпроектов.

          По словам Виктора Павленко, особую значимость имеют вопросы социального характера, которые должны решаться с обязательным учетом мнения местного самоуправления. Прежде всего, это касается здравоохранения и образования.

         «Для Арктических территорий важнейшей темой остается сохранение и развитие первичного звена медицинской помощи. Поэтому без муниципалитетов нельзя принимать решения о создании, месте расположения, а тем более ликвидации таких учреждений здравоохранения. Нельзя допустить, чтобы проводимые «оптимизации» привели к невозможности своевременного получения жизненно важной помощи. В рамках национального проекта «Образование» необходимо привести в соответствие с современными условиями обучения здания всех школ. При этом целесообразно не только строить новые школьные здания, но и реконструировать и переоснащать существующие», - заявил Виктор Павленко.

         Среди инфраструктурных проблем главной для муниципалитетов остаются дороги. Программы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» нужно разрабатывать с обязательным учетом мнения граждан, которые ежедневно пользуются дорогами в городах и селах.

          «Кому, как не им знать, где и что нужно сделать в первую очередь. Было бы правильно, если органы власти субъектов РФ формировали программы строительства и ремонта дорог на основе предложений муниципалитетов», - сказал Виктор Павленко.

          Сенатор отметил, что главной проблемой остается низкий уровень финансовой обеспеченности муниципальных бюджетов. На местах часто не могут оплатить проектно-сметную документацию для новых объектов, на строительство которых выделены средства из федерального и регионального бюджетов.

          «Необходимо шире использовать типовые проекты и помочь муниципалитетам с финансированием на разработку ПСД, особенно по сложным и масштабным объектам. Также дополнительные ресурсы необходимы для строительства новых объектов в регионах Севера. Фактор удаленности и природно-климатических условий должен быть обязательно учтен», - подчеркнул Виктор Павленко.

            Говоря о кадровом обеспечении реализации национальных проектов на местах, сенатор указал на особую роль глав муниципальных образований. Виктор Павленко отметил, что вопрос о формировании корпуса эффективных и профессиональных руководителей, опирающихся на действенную поддержку населения, остается по-прежнему актуальным.

            «На форуме полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов предложил обсудить возможность возвращения к прямым выборам глав городов.  Я был и остаюсь сторонником прямых выборов глав муниципальных образований населением, как самого демократического способа формирования местной власти. Главы муниципалитетов, получившие вотум доверия жителей будут надежной опорой региональной власти в решении задач поставленных Президентом страны по реализации национальных проектов», - отметил Виктор Павленко.

13 ноябрь 16:51 | : Политика

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