Александр Фролов: В областном бюджете заложены средства на строительство жилья и социальных объектов

На сессии областного Собрании в первом чтении принят бюджет региона на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Архангельской области на 2020 год прогнозируется в размере 92,2 млрд. рублей. Расходы регионального бюджета впервые превысят отметку в 100 млрд. рублей. При этом основной их объем - 62% связан с выполнением социальных обязательств.
Как сообщил председатель Комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Александр Фролов в областном бюджете предусмотрены средства на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Общий объем средств на эти цели составит 1,8 млрд. рублей. На сферу образования выделено 24,8 млрд. рублей. На здравоохранение в региональном бюджете предусмотрено 10,7 млрд. рублей, что почти на четверть больше аналогичных расходов 2019 года. Кроме того, более 6 млрд. рублей выделено на поддержку муниципалитетов.
- По областной инвестиционной программе в следующем году будет профинансировано строительство 68 важных социальных и инфраструктурных объектов, на что заложено 3,4 млрд. рублей. Из федерального бюджета на софинансирование планируется привлечь 4,5 млрд. рублей. Почти 1,2 млрд. рублей выделяется на строительство объектов образования 10 детских садов на 1840 мест и 3 школы на 1200 учащихся. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда планируется получить средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере более 2 млрд. рублей. Начнется строительство многоквартирных домов в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и Котласе, а также в Вельском, Виноградовском, Красноборском, Ленском, Онежском, Приморском и Устьянском районах. Стоит задача расселить порядка 40 тыс. кв. метров аварийного фонда, – подчеркнул Александр Фролов.
В качестве мер пополнения бюджета депутаты рекомендовали рассмотреть возможность реализации через проведение аукционов объектов недвижимости, принадлежащих Архангельской области, земельных участков находящихся в собственности региона, активизировать работу по устранению административных барьеров и созданию новых рабочих мест в бизнесе.
- Необходимо проводить активную работу по привлечению малого и среднего бизнеса к управлению невостребованным государственным имуществом в формате государственно-частного партнерства, оказывая содействие участникам таких предприятий, посредством налоговых льгот и прочих мер стимуляции коммерческой активности, доступных на уровне региона, – отметил Александр Фролов.
Кроме того в 2020 году должна пройти сплошная кадастровая оценка недвижимости на территории области, это будет способствовать увеличению доходной базы бюджета.