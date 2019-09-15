Виктор Новожилов: "Мне с вами интересно". Сенатор встретился с представителями двух ветвей архангельской власти

В Архангельской городской Думе состоялась рабочая встреча сенатора от Архангельской области Виктора Новожилова с председателем Валентиной Сыровой.
В мероприятии также активное участие принял заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников.
Стороны обсудили промежуточные итоги реализации национальных проектов на территории столицы Поморья.
В ходе диалога были определены городские проблемы, которые требует решения на федеральном уровне. В частности, довольно остро стоит вопрос о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья. Несмотря на то, что действие целевых программ на всех уровнях имеет довольно положительные результаты, на пути его решения встают все новые и новые препятствия. На сегодняшний день это разные сроки постановки отдельных квартир в соседних домах на учет как непригодные для проживания.
- Человеку не объяснить, почему сосед в программу переселения вошел, подав всего лишь на несколько дней пакет документов раньше, а он нет. Еще одна беда - это необходимость выплачивать штрафы за неисполнение в срок судебных решений по переселению. Более 200 миллионов рублей в год мы вынуждены тратить на это, - пояснила Валентина Сырова.
По словам Даниила Шапошникова, анализ опубликованных недавно результатов исследований, которые характеризуют уровень удовлетворенности населения от комфорта в городской среде, говорит о том, что Архангельск находится на низком уровне в этом рейтинге.
- Призывая население навести порядок в своих дворах, а у каждого в семье порой не по одной машине, мы параллельно идем по пути создания парковых зон в разных округах города. Благоустраивать по федеральной программе "Комфортная городская среда" по 15 дворов в год, в городе, где их 2000 - явно недостаточно, но здесь мы зависим от распределения средств на федеральном уровне. В этой связи, наше предложение при распределении средств, уделять отдельное внимание арктическим территориям в Российской Федерации. По все арктической зоне идет отток населения. В 90-х годах было 15 миллионов населения, а сейчас 13 миллионов - отток колоссальный, а комфортная среда - один из тех элементов, которые позволяют людей удержать, - сказал Даниил Шапошников.
То же самое касается и ремонта дорог. По мнению спикера городской Думы, эта сфера у нас сильно недофинансирована. Программа "Безопасные и качественные автомобильные дороги" работает великолепно, но она подразумевает софинансирование.
- Все наши деньги, которые мы могли бы потратить на дополнительные нужды, - отправляются в программу, - говорит Валентина Сырова.
Пример этого года:
- По программе БКАД мы получили 315 миллионов рублей, но потратить мы их можем только на смену "дорожной одежды". Еще 100 миллионов средств муниципального бюджета пришлось направить на то, чтобы сделать их сразу с бордюрами и тротуарами, попутно меняя под полотном трубы, пришедшие в негодность, - продолжает заместитель Главы города. - Город проектировался почему-то так, что все трубы размещены под дорогами.
- Мало того, еще и как говорят сейчас специалисты, без специальных защитных коробов, - добавила спикер.
В ходе беседы была затронута и тема налоговых сборов.
- В наш город заходят большие сети, инвестируют свои средства, создают конкуренцию, и мы им рады, но налоги они платят в бюджет городов, где зарегистрированы, считаю, что это большой пробел в законодательстве. Сотни архангелогородцев трудятся на иногороднего индивидуального предпринимателя, а налог в городе не остается,- рассказала Валентина Сырова.
По мнению Даниила Шапошникова, вызывает опасение и предстоящая отмена ЕНВД, сумма в городе небольшая, порядка 400 миллионов, но и их лишиться город не может.
Не осталась в стороне и "мусорная тема".
- На сегодняшний день контейнерные площадки содержать обязывают город. На мой взгляд - это неправильно. С приходом регионального оператора у мусора должен быть один хозяин, тот, кто собирает деньги с населения, а тариф заложен хороший, тот и приводит в порядок места сбора мусора. Мы сейчас поставим везде контейнерные площадки, областной бюджет нам в этом поможет, ну а уж содержать, на наш взгляд, обязанность оператора, - озвучила Валентина Сырова.
Подводя итоги обсуждений, Виктор Новожилов, согласился с большинством озвученных предложений.
- Подобные встречи очень важны, они помогают отстаивать интересы муниципалитетов на уровне Федерации.