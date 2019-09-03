Читайте в Итогах недели от 3 ноября 2019 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- Смертельный караул – солдат, расстрелявший сослуживцев в ЗабВО, был слаб телом, но силён мотивацией;
- Африканские страсти – Россия на чёрном континенте хочет подвинуть расплодившихся там китайцев;
- Кандидатский максимум – в Архангельской области есть запрос на договор межу населением и властью;
- Монастырские стенания – группа архангельских «деятелей» продолжает хайп вокруг стройки.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/45718-itogi-nedeli-s-28-oktjabrja-po-3-nojabrja-2019-goda-sledujuschij-vypusk-17-nojabrja.html