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Читайте в Итогах недели от 3 ноября 2019 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- Смертельный караул – солдат, расстрелявший сослуживцев в ЗабВО, был слаб телом, но силён мотивацией;

- Африканские страсти – Россия на чёрном континенте хочет подвинуть расплодившихся там китайцев;

- Кандидатский максимум – в Архангельской области есть запрос на договор межу населением и властью;

- Монастырские стенания – группа архангельских «деятелей» продолжает хайп вокруг стройки.

Читайте об этом здесь:  http://rusnord.ru/result/45718-itogi-nedeli-s-28-oktjabrja-po-3-nojabrja-2019-goda-sledujuschij-vypusk-17-nojabrja.html

03 ноябрь 07:36 | : Политика / Экономика / Скандалы

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