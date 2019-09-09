Игорь Годзиш исследовал Маймаксу

Как обычно, глава города по субботам объезжает свои владения. В этот раз Игорь Годзиш отправился в Маймаксу, считающуюся в народе одним из самых убитых районов областной столица. Однако…
Оснащенное по последнему слову техники предприятие «Лесозавод 25» не только обеспечивает рабочими местами горожан, но и несет социальную нагрузку, например, помогает с благоустройством территорий. Производительность завода растет: на 2019 год план 1,9 млн. кубометров, а на 2020-й – 2 млн. кубометров. Как сообщил исполнительный директор завода Николай Булавин, они самые крупные не только в регионе, а и на всем Северо-Западе.
От производства – к социальным объектам. Центр дополнительного образования «Контакт» расположен в центре Маймаксы, на улице Лесотехнической. По словам директора Алены Даниловой, сегодня здесь занимаются около 2 тысяч детей, основные направления - физкультурно-спортивное и художественно-эстетическое. Визитная карточка «Контакта» - замечательный скалодром. Кроме того, в этом же здании расположено и маймаксанское отделение Детской школы искусств №2 имени А.П. Загвоздиной, где занимаются более 80 ребят. Как считает депутат городской Думы Михаил Федотов, у которого здесь расположена приемная, детский центр очень востребован, сюда приезжают со всего округа, и, безусловно, здание нуждается в ремонте.
Руководство детского учреждения согласно на частичный ремонт, который требует порядка 10 млн. рублей. Однако градоначальник, оценив ситуацию, предложил подойти к делу основательно.
- Частями здесь делать не получится, - уверен Игорь Годзиш. - Нужен комплексный подход по примеру того, как мы в Цигломени занимались спортзалом. Мы понимали в целом, что должны получить, подключили бизнес, депутатов, областное правительство, городской бюджет - и сообща отремонтировали объект. Нужно все посчитать и потом сравнить затраты: может быть, дешевле получится построить новый объект в Маймаксе, некий современный многофункциональный культурно-спортивный центр.
Традиционно рабочие поездки главы города по округам завершаются заседанием общественного Совета. Глава Маймаксанского округа Андрей Хиле представил новый проект администрации «Архангельск - город возможностей для каждого», подробно остановившись на объектах территории. Это дороги, расселение «аварийки», благоустройство дворов. Ключевые моменты: строительство в Маймаксе завода по переработке рыбы Архангельского тралового флота, где будут созданы 122 новых рабочих места, а также производственно-логистического комплекса Минобороны, нацеленного на снабжение и обслуживание инфраструктуры военных объектов в Арктике. Здесь будет создано более 500 рабочих мест.
- Частями здесь делать не получится, - уверен Игорь Годзиш. - Нужен комплексный подход по примеру того, как мы в Цигломени занимались спортзалом. Мы понимали в целом, что должны получить, подключили бизнес, депутатов, областное правительство, городской бюджет - и сообща отремонтировали объект. Нужно все посчитать и потом сравнить затраты: может быть, дешевле получится построить новый объект в Маймаксе, некий современный многофункциональный культурно-спортивный центр.
Традиционно рабочие поездки главы города по округам завершаются заседанием общественного Совета. Глава Маймаксанского округа Андрей Хиле представил новый проект администрации «Архангельск - город возможностей для каждого», подробно остановившись на объектах территории. Это дороги, расселение «аварийки», благоустройство дворов. Ключевые моменты: строительство в Маймаксе завода по переработке рыбы Архангельского тралового флота, где будут созданы 122 новых рабочих места, а также производственно-логистического комплекса Минобороны, нацеленного на снабжение и обслуживание инфраструктуры военных объектов в Арктике. Здесь будет создано более 500 рабочих мест.
Представители общественности озвучили наболевшие проблемы – движение автобусов, ремонт систем водоснабжения, работа бань, необходимость совершенствование уличного освещения на отдельных участках, снос расселенных аварийных домов, работа ТОСов и подготовка к грядущему юбилею Победы.
Депутат гордумы Татьяна Подстригань отметила, что беседа прошла очень конструктивно - люди задали свои самые наболевшие вопросы и получили на них исчерпывающие ответы из первых уст. Не осталась в стороне и молодежь, видно, что они интересуются жизнью округа.
По традиции благодарственные письма от администрации города были вручены активистам общественного Совета Маймаксы: председателю окружного совета ветеранов Валентине Шкляковой, директору КЦ «Маймакса» Юлии Макаревич, председателю молодежного Совета округа Александру Глебову, заместителю председателя ТОСа «23-й лесозавод» Виктории Селезневой, а также благодарность – руководству лесозавода № 25 за активное участие в жизни Маймаксы.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)