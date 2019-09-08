Виктор Павленко: Для Арктических территорий нужны особые правила обращения с отходами

Член Совета Федерации Виктор Павленко принял участие в совещании «Об особенностях обращения с отходами производства и потребления на территориях включенных в состав Арктической зоны России».
Как сообщил сенатор Виктор Павленко, в совещании приняли участие члены Совета Федерации, депутаты ГосДумы, представители федерального правительства и органов госвласти субъектов РФ, ученые-экологи, эксперты.
«Мы четко понимаем, что реализуя реформу по обращению с отходами необходимо учитывать особенности арктических территорий и установить для них особые правила. По результатам совещания правительству России предложено внести поправки в 89-й федеральный закон «Об отходах производства и потребления», закрепив в нем такие понятия, как «труднодоступные территории», «вахтовый посёлок», «населённый пункт с сезонным пребыванием», и разработать для них специальные требования по обращению с мусором. Кроме того, из сферы работы региональных операторов по обращению с ТКО можно исключить земли, которые расположены за пределами городов и сельских поселений и предоставлены под хозяйственную деятельность (добычу полезных ископаемых). В этом случае за вывоз мусора будут отвечать компании, которые эту деятельность ведут. В свою очередь, в Кодексе об административных правонарушений должна быть предусмотрена ответственность для тех, кто не заключит договор на оказание услуги по обращению ТКО с оператором. Также была отмечена важность государственного субсидирования отрасли, в том числе за счет средств экологического сбора, поскольку обращение с отходами – это в значительной степени социальный бизнес. Долгосрочная цель реформы – перейти от складирования отходов на полигонах к их переработке. Для этого необходимо создать соответствующую производственную инфраструктуру, как говорит наш президент Владимир Путин – строить не свалки, а современные высокотехнологичные мусороперерабатывающие заводы, отвечающие самым жестким экологическим требованиям», - отметил Виктор Павленко.