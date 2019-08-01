Констинтин Щемелинин: Этнос - всему голова

Мир пропитан этническим – причины, следствия, желания народов переплетены с личным, с экономикой, с политикой и геополитикой. Последние сто лет мир борется с этничностью – в СССР создавали советских людей, в Европе создавали европейцев, а в мире – так называемого «человека мира». Но этничность лезет изо всех щелей!
Что такое НАТО? Это объединение германских народов плюс некоторые союзники. Швеция не член НАТО, потому что Швеция – основа скандинавских народов. Франция вошла и вышла из НАТО (сейчас Франция член НАТО), потому что французы – это не германский народ. Англичане и американцы дважды сражались против немцев в Первой и Второй мировой войнах, но при первой же возможности объединилась в НАТО, ибо немцам комфортно быть вместе.
Что такое распад СССР? Это желание народов Советского Союза жить отдельно, перестать чувствовать себя некими советскими людьми, а жить теми этносами, которыми они являются по своей природе.
Что такое воссоединение Крыма с Россией и восстание на Донбассе? Это желание русских жить в России, это стремление русских уйти от давления насильственной украинизации.
Что такое Brexit? Это желание англичан сохраниться англичанами, а не европейцами! Именно поэтому процесс выхода Великобритании из ЕС буксует: английские элиты, в целом, против него, а вот английский народ, в целом, за.
Сейчас большинство государств являются многонациональными, поэтому этнические устремления преобразуются в политические и экономические требования, но не этническое не может быть заменено политикой и экономикой. Во многих случаях этнические причины взрывают ситуацию, которая затем переходит в политическое русло, отчего кажется, что политическими методами ее можно повернуть вспять, но это невозможно – вот почему нельзя воссоздать СССР; не получится ни Крыму, ни Донбассу вернуться в состав Украины; Россию не возьмут в НАТО, а Великобритания все равно выйдет из ЕС.
Константин Щемелинин, крымский писатель
(коллаж с news-front.info)