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Игорь Орлов вошел в ТОП-20 глав российских регионов

Данный рейтинг публикует компания «Медиалогия». Расчет основан на частоте упоминаний того или иного губернатора. Характерно, что эксперты в своих оценках обращаются не только к официальным СМИ, но и к популярным соцсетям - Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, а также форумам и блогам.

В каком контексте упоминается тот или иной персонаж, не учитывается совсем. В частности, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поднялся на восемь пунктов после встречи с жителями Киселевска, ранее обратившимся к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой о массовой эмиграции.

Первые три места рейтинга заняли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Также в рейтинг вошли главы Санкт-Петербурга, Пензенской области, Башкортостана и т.д.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов на 8-м месте.

  

 

26 июль 14:27 | : Политика

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