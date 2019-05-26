Игорь Орлов вошел в ТОП-20 глав российских регионов

Данный рейтинг публикует компания «Медиалогия». Расчет основан на частоте упоминаний того или иного губернатора. Характерно, что эксперты в своих оценках обращаются не только к официальным СМИ, но и к популярным соцсетям - Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, а также форумам и блогам.
В каком контексте упоминается тот или иной персонаж, не учитывается совсем. В частности, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поднялся на восемь пунктов после встречи с жителями Киселевска, ранее обратившимся к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой о массовой эмиграции.
Первые три места рейтинга заняли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Также в рейтинг вошли главы Санкт-Петербурга, Пензенской области, Башкортостана и т.д.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов на 8-м месте.