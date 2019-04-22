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Бубенщикова против Бабуриной. Глава Каргопольского р-на обиделась на «пошла ты»

По версии «МБХ-медиа Северо-Запад», жительница указанного района Архангельской области Ольга Бабурина резко высказалась в адрес чиновницы Натальи Бубенщиковой на своей страничке в социально сети.

На то у нее были веские основания – они с сыном ждут расселения с 2014 года:

«Ждем расселения со своим несовершеннолетним сыном. Я спросила, когда получу новое жилье. Ответ меня убил — придется ждать неизвестно сколько, до 2024 года, мол расселение понятие растяжимое. Я высказалась резко, но цензурно и была в шоке, когда после этого случая на пороге увидела полицейского. Он сообщил, что родная администрация написала на меня заявление в полицию о неуважении. О каком уважении идет вообще речь? Администрация не уважает ни меня ни моего сына».

Символично, что полицейские отказали главе района в возбуждении уголовного дела, резонно посчитав, что честь и достоинства такой чиновницы не очень-то и пострадали. Бубенщикова подала апелляцию, но и там получила от ворот поворот – суд посчитал выражение «да пошла ты!» грубым, но не оскорбительным.

Напомним, сам президент Путин признался, что не является государственным символом… и данная статья УК на него не распространяется.

(на фото: оскорбленная чиновница Бубенщикова… ни разу не герб)

05 июль 12:36 | : Политика / Скандалы

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