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А богатого сняли? У Северного округа Архангельска появился новый глава

На сегодняшней еженедельной планерке в администрации Архангельска был представлен глава Северного округа. Им стал Николай Боровиков, работавший до этого ранее заместителем директора департамента городского хозяйства.

Николай Валериевич Боровиков родился 18 мая 1972 года в столице Поморья. Окончил в 1995-м Севмашвтуз по специальности «Кораблестроение». Квалификация – инженер-кораблестроитель.

Трудовой путь начала в 1990 году на машиностроительное предприятие «Звездочка». В последующие года работал инженером в ОАО «Архэнерго» и ОАО «Архангельская сбытовая компания». С 2005-го – в администрации МО «Архангельск». В разное время занимал должности заместителя начальника управления ЖКХ и энергетики - начальника отдела энергетического хозяйства,  был главой администрации Исакогорского и Цигломенского  территориальных округов, главой администрации Ломоносовского территориального округа. Последнее место работы – заместитель директора департамента городского хозяйства.

В июне 2019 года назначен главой администрации Северного округа Архангельска.

Николай Боровиков женат, имеет двоих детей.

Напомним, ранее Северным округом областной столицы руководил Гидаят Шукюров, два года возглавлявший список самых состоятельных городских чиновников (по декларации о доходах в 2018 году он заработал 4 242 511 руб. 54 коп). О причинах увольнения (или ухода) не сообщается…

(на фото: новенький Боровиков)

 

01 июль 12:44 | : Политика / Экономика

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