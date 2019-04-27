Константин Щемелинин: Сколько русских на Украине и чем им это грозит

В 2001 год прошла перепись населения на Украине, и результаты этой переписи до сих пор влияют на политику Москвы.
Крым с Севастополем = 1450 тысяч русских при 2,4 млн. населения всего или 65% русских.
Именно поэтому, когда в Москве принимали решение о воссоединении с Крымом, крымчан там считали, преимущественно, своими, то есть тех, ради, которых можно и нужно стараться. Крымчане дали примерно 96% голосов «за» Россию, хотя, по переписи в Крыму, проживало 65 % русских.
Донецкая область = 1,8 млн русских при 4,8 млн населения всего или 37% русских.
Луганская область = 1,0 млн русских при 2,5 млн населения всего или 40% русских.
Одесская область = 0,5 млн русских при 2,5 млн населения всего или 20% русских.
Запорожская область = 0,5 млн русских при 1,9 млн населения всего или 26% русских.
Харьковская область = 0,75 млн русских при 2,9 млн населения всего или 26% русских.
Так в 2014 году в Москве видели юго-восточные области Украины, и именно поэтому Москва не признала ни ДНР, ни ЛНР, ни ЗНР, ни ХНР, ни ОНР! В Москве не понимали, зачем брать в Россию и отрывать от Украины земли, населенные украинцами! Из этого непонимания выросли схемы «Минска-1» и «Минска-2».
Но дончане и луганчане своими действиями доказали Москве, что это не верная картина. Поведение жителей ДНР и ЛНР (вооруженная борьба за Русский мир и стремление войти в Россию) — это типичное поведение русских (часть из которых твердо называет себя украинцами).
Это этнический «привет» от украинизации, которую проводил СССР, когда русские добровольно-принудительно стали называть себя этническими украинцами!
Прошло четыре года со времени окончания масштабных боев на Донбассе, и вот в этом году Москва начала выдавать российское гражданство жителям ДНР и ЛНР. Важно — российские паспорта выдаются массово и по упрощенному порядку, как это было в Крыму, то есть как для «своих».
Отныне дончане и луганчане для Москвы «свои», как и крымчане, как и граждане России, родившиеся в ней.
Что это значит для ЛДНР и для Украины?
Первое — ЛДНР уже никогда не вернется в состав Украины, ибо «своих» Москва не бросит.
Второе — «свои» должны жить в России, поэтому сейчас мы видим середину процесса вхождения ЛНР и ДНР в состав России.
Третье — любое наступление на ЛДНР со стороны Украины, в глазах Москвы, означает наступление на РФ, а история ясно показывает, что бывает с теми, кто нападает на Россию! Из этого следует вывод, что армии ДНР и ЛНР не проиграют ВСУ ни при каких условиях!
Четвертое — жители Донецкой и Луганской областей, контролируемых Украиной, также в глазах Москвы являются «своими».
Пятое — если области Украины, населенные 40% русских, оказываются для Москвы полностью «своими», как будто бы они населены большинством пророссийски настроенным населением, то и области с 20% русских оказываются в глазах Москвы также оказываются, в целом, «своими», а значит, вся юго-восточная Украина оказывается для Москвы «своей», а не «чужой».
А «своих» обижать нельзя! А «своих» угнетать нельзя! И за «своих» можно и нужно драться!
Москва еще не владела областями Украины, в которых проживает порядка 20% русских по переписи 2001 года, поэтому у Москвы нет опыта реального управления этими людьми, нет опыта понимания этих людей, поэтому остальные территории Украины с 5-10% русского населения для Москвы пока что еще неизвестная земля, уже не «чужая», но еще и не «своя».
А Киев застрял в 1920-1930-х годах и продолжает насильственную украинизацию, усиливая ее год от года. Сейчас не начало ХХ века и СССР уже давно нет, а Киев живет еще тем временем! Мало того, Киев ведет себя с Москвой с позиции силы, с уверенностью в конечной победе.
Что может противопоставить Киев Москве, если российские танки пойдут от Курска на Одессу? Что может противопоставить Киев Москве, если российские танки пойдут от Брянска и Курска на Киев, а затем на Львов? Партизанскую войну? Партизаны всегда проигрывают регулярным войскам — партизаны выигрывают только тогда, когда они сражаются в связке с регулярной армией. НАТОвские силы? НАТО не пойдет в бой с ядерной державой, кроме того, НАТО старается воевать исключительно авиацией.
Государственность Украины может быть уничтожена или серьезно подорвана Россией в течение нескольких месяцев, но в Киеве этого совершенно не принимают в расчет — там продолжают считать своими Крым и ЛДНР и проводить насильственную украинизацию везде, где это возможно.
Поведение Киева самоубийственное, и это даже не смешно.
Константин Щемелинин, крымский писатель