Берг попросился на волю. Весенний губернаторопад продолжается

Заявление об отставке написал глава Оренбуржья Юрий Берг.
С народом попрощался стандартно, без изысков.
«В первую очередь хочу поблагодарить вас, уважаемые земляки, за доверие, которое вы оказали мне на выборах губернатора пять лет назад, а также за колоссальную поддержку в любых начинаниях, направленных во благо людей».
Стоит отметить, что Бергу уже в 2015 не советовали идти на выборы. Три различных рейтинга доказывают, что губернатор Оренбургской области Юрий Александрович Берг является худшим руководителем региона за последние десятилетия. На мой взгляд такой руководитель не имеет морального права просить у жителей Оренбургской области избрания своей кандидатуры на этот пост в 2015 году. Возможно понимая это Юрий Берг пытается зачистить «политическую поляну» убрав сильных соперников. (по версии Замполита)
На освободившееся кресло пока прочат вице-спикера местного заксобрания, плотно связанного с нефтянкой, Олега Димова.
Напомним, в последние дни губернатора посыпались, как яблоки осенью – Дубровский, Ковтун, Бердников, калмыцкий Орлов…