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Сколько баллов у Игоря Орлова? Кремль ввел новый критерий оценки эффективности глав регионов

В список критериев, по которым оценивается эффективность того или иного губернатора, добавлен еще один пункт – качество дорог в регионе (соответственно, и своевременность их ремонта).

 «Нужно, чтобы состояние дорог было постоянно в центре вашего внимания», — цитирует «Ведомости» главу государства. Так, на федеральный проект «Дорожная сеть», куда входит нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», правительство потратит 4,4 триллиона рублей. К концу 2024 года общефедеральным нормативам должна соответствовать половина сети региональных трасс — в 2017 году качественных трасс в стране было лишь 43,1%.

Согласно идее Минэкономразвития, самый высокий балл — 0,5 — губернаторы смогут получить за ремонт региональных трасс. Еще 0,35 — за ремонт трасс в агломерациях с населением более 200 тысяч человек. За снижение перегруженности полагается 0,15. При этом ремонтировать и поддерживать дороги регионы должны за свои деньги, но на их реконструкцию они получат федеральные средства.

Систему оценки региональных властей ввели в 2012 году. 19 декабря 2018 года Путин одобрил перечень оценки губернаторов по выполнению майского указа. Среди критериев — 15 пунктов, в том числе уровень доверия к президенту и губернаторам, реальная среднемесячная зарплата, уровень доступности жилья и другие.

Стоит отметить, что ранее Кремль при оценке деятельности того или иного губернатора особое внимание уделял вопросам внутренней политики в регионе – процентам на выборах, активности протестного движения и пр.

 

04 март 08:33 | : Политика / Экономика

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