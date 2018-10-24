Глава Ленского района Алексей Торков: Деньги на социальные объекты нужны, как воздух!

В социальных сетях, да и в СМИ тоже идут кажущиеся бесконечными спорами – что принесёт Ленскому району и конкретно Урдоме экотехнопарк. Выполнит свое обещание Москва в исправлении ситуации с экономикой и социалкой.
И вообще, нужны ли ленчанам обещанные миллиарды рублей, ведь как-то жили раньше без них?
Кто знает ответ на этот вопрос, как не глава Ленского района?
В отличии от того, что вы можете услышать от экоактивистов или прочитать в группах «антимусорного протеста», Алексей Торков знает, что не все жители категорически против появления на землях их района экотехнопарка, готовы к вдумчивому и предметному диалогу, обсуждению всех нюансов.
Тут нужно принять во внимание и то, что работы, которые в данный момент проводятся у станции «Шиес», не имеют прямого отношения к упомянутому проекту. И районные власти не вправе запретить проведение работ со стороны РЖД, если эти действия не выходят за рамки закона. Земля передана в ведение железной дороги на 60 лет, и сейчас там идет строительство линейных объектов.
Алексей Торков:
«Нужно понимать, что те работы, которые сейчас ведутся на станции Шиес, пока не связаны напрямую с проектом экотехнопарка, как пытаются представить организаторы протестов. Работы там сейчас ведет РЖД в рамках своей территории и своих компетенций. Пока проект «Шиес» не пройдет все этапы экспертизы и общественного обсуждения, говорить что-то конкретное о его параметрах рано. Но сегодня ситуацию раздули до такой степени, что люди перестали о чем-либо другом думать.
… Мы же с людьми встречаемся, стараемся разъяснить ситуацию, говорим о том, что зачем раньше времени выплескивать эмоции? Нужно дождаться окончательных расчетов. Наш губернатор Игорь Орлов четко сказал, что если при экспертизах будет выявлен вред для природы или здоровья людей, то проект реализован не будет, а все риски по его замораживанию берут на себя РЖД и инвестор».
При этом глава района, владеющий ситуацией и отвечающий за общественный градус на вверенной ему территории, убежден, что обещанные Москвой инвестиции будут востребованы именно в социальной сфере, и местные жители их ждут – не дождутся:
«Когда была в районе предварительная презентация, то звучали определенные цифры, которые инвестор готов вложить и в создание инфраструктуры по обращению с ТКО, и в социальные объекты, в которых сегодня нуждается район. Если обещания будут выполнены, то, конечно, эти средства помогли бы нам решить ряд проблем. Поймите, у нас же не все жители района, скажем так, активно убеждены в том, что это вредительство. У нас много людей, которые относятся ко всему происходящему спокойно и взвешенно и понимают, что надо цивилизованно решать эту задачу».
Для справки: инвестор будущего экотехнопарка готов вложить в проект 10,5 млрд руб., помимо этого, правительство Москвы, которое выступает партнером проекта, планирует в течении трех лет выделить 6 млрд руб. на развитие социальной сферы Поморья, из которых порядка 1,5 миллиарда пойдут напрямую в Ленский район.
(на фото: в таком состоянии сегодня находятся объекты социальной сферы в Ленском р-не)