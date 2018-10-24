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Читайте в Итогах 2018 года (Традиционный дайджест международных, федеральных и региональных новостей, случившихся за год)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события уходящего года и прогнозы на будущий

Сегодня в Итогах:

- Международные итоги года – Трамп бьёт рекорды неполиткорректности, Грузия повернулась к России своим привычным местом;

- Федеральные итоги года – Путин пришёл к четвёртому сроку как к финишной прямой, в российских губерниях власть меняется незаметно;

Региональные итоги года – губернатор устал от своих проводов, депутаты приспосабливаются к новой политической реальности.

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/43182-itogi-uhodjaschego-2018-goda-i-prognozy-na-buduschij.html

30 декабрь 08:14 | : Политика / Экономика / Скандалы

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