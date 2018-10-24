Итоги уходящего 2018 года и прогнозы на будущий

Мой год идёт… год Кабана. Причём Близнец, родившийся под этим знаком, у астрологов считается «Кабаном в квадрате». Что сие значит – доходы умножатся на четыре? Хорошо бы… Но, если смотреть непредвзято и без ссылок на восточные гороскопы, грядущий год обещает быть интересным. Хотя уже хотелось бы поскучнее. Но с юмором…
Сегодня в Итогах:
- Международные итоги года – Трамп бьёт рекорды неполиткорректности, Грузия повернулась к России своим привычным местом;
- Федеральные итоги года – Путин пришёл к четвёртому сроку как к финишной прямой, в российских губерниях власть меняется незаметно;
Региональные итоги года – губернатор устал от своих проводов, депутаты приспосабливаются к новой политической реальности.
Международные итоги года
Год назад я предупреждал – Трампу нравится быть крутым и непредсказуемым. Для этого не надо было быть Нострадамусом, вся его история как президента крупнейшей мировой державы, начиная с предвыборной кампании, похожа на авантюрной роман. Счастливчик, родившийся уже богатым, который оставляет за собой право вести себя не по этикету и общепринятым нормам, не по уму, а как подсказывают сердце, желудок… ну и место пониже живота.
Меня не покидает ощущение, что прошедшие с избрания два года готовит американского избирателя к тому, что завтра разведётся. Или примет ислам и заведёт себе вторую Меланью… по моложе первой. Или объявит войну Австралии… просто так, почему нет?
И вся эта чудаковатость на фоне настоящей заботы о благе собственного народа, ради чего он готов ломать любые стереотипы. Демократы всплёскивают руками – как так, он хочет прекратить бэби-туризм, которым мы привлекали в страну новорождённых иммигрантов. Плевать, отвечает Дональд, из этих байстрюков ещё неизвестно, кто вырастит, тем более, что они отпрыски избалованных мамочек русского шоу-бизнеса. Вот пусть сами состоятся, тогда и поглядим… и никаких «зелёных» лотерей!
И так во всём. Под конец года ошарашил – Америка выводит свои войска из Сирии. Запрещённую в России террористическую организацию о четырёх букв успешно победили, ну и не фиг нам там делать. Россия встречает эту новость сдержанно, чувствует, за этим может быть какой-то подвох. Израиль негодует… но об этом позже. Американские генералы недовольны, но это у них чисто профессиональное – виски не пои, дай в кого-нибудь пострелять. Демократы в шоке – как так, американский президент безмолвно сдал ближневосточную страну на милость своим главным геополитическим противникам – России и Ирану!
Ну, положим, в последнем Трамп более проницателен, чем остальные. Он прекрасно понимает, что Путин не взял на содержание режим Асада. Тот ещё немного потренируется в стрельбе и бомбометании по живым целы (где такой тир еще найдёшь?!), и хватит.
Мне кажется, они понимают друг друга. И уважают, как носорог уважает льва… без тёплых объятий, облизывания и нюханья под хвостом (никого не уважают, как известно, только мандавошки). Наш президент давно свыкся с мыслью, что Трамп – чисто американский президент, а не резидент российской разведки. Ну, не получилось своевременно завербовать, чего уж теперь.
Больше всего Трамп раздражает противников внутри своей страны (а также странах Третьего мира) своей неполиткорректностью, чуть ли не расизмом. Что не удивительно с такой ярко выраженной англосаксонской внешностью, да после загорелого Обамы. Политкорректность, кстати, родилась в самой Америке в середине 80-х. Но в более облегчённом варианте, чем позже перекинулась на Европу. По той простой причине, что модный ныне мультикультуризм в Новом Свете не приживается – американская масс-культура легко перемалывает все другие.
Но при этом любой телеведущий, допустивший в эфире любую неосторожную фразу, особенно пошутивший на тему цвета кожи или пола, даже сексуальной ориентации, будет немедленно публично распят и предан остракизму. Ещё на «Оскаре» иногда проскакивает, но и это ненадолго. Белым телезрителям подобные установки изрядно надоели. Поэтому успех Дональда Трампа на выборах во многом связан именно с тем, что он оседлал волну ненависти к политкорректности и успешно на ней гарцует. Избирателю нравится, избиратель за него.
Как обычно у них и бывает, за два года до окончания срока в Америке фактически начинается новая избирательная кампания. То есть, республиканцы даже не дёргаются – у них единый кандидат Трамп. Рефлексируют демократы, в их стане так и не появилась равновеликая Трампу фигура, все вдруг вспомнили о старушке Хилари, которой, по чести, давно пора в тираж.
В США главной разведкой боем считаются выборы в Сенат, они как раз посредине президентского срока. В конце текущего года демократы взяли там большинство… но минимальное. А это означает, что ни на какие реформы, связанные с законодательными изменениями, надежд в следующие два года нет. При таком минимальном перевесе в голосах «ультралевых» будут иметь большую власть внутри демократической фракции, и все попытки договориться о чём-то серьёзном будут натыкаться на такое же сопротивление, как когда-то попытки Обамы натыкались на сопротивление «ультраконсервативных» членов республиканского большинства.
Прибавьте сюда явный подъём национальной экономики, главный козырь Трампа-бизнесмена, и всю его политику защиты американского производителя. Подчёркиваю, производителя любого уровня – бизнесмена-фабриканта от китайского товарного демпинга, до простого разнорабочего на стройке небоскрёба от мексиканских нелегалов.
Всё остальное – болтология и популизм.
Мой прогноз: Весь следующий год Трамп будет продолжать набирать очки у своего избирателя, который, в конце концов, и является солью земли американской. Что касается внешней политики, то у меня предчувствие начала процесса сближения США и России. Потому что… ну сколько можно?! Кстати, на самом деле, помириться двум странам гораздо проще, чем двум людям. И разница в росте здесь не помеха.
Ближний Восток… Вот и настало время сказать про отношение Израиля к выводу из Сирии американских войск. Плохое это отношение. В Иерусалиме (там правительство этой страны заседает, сообщаю для тех, кто ещё путается) считают, что Трамп подло бросил своего главного ближневосточного союзника в борьбе с террористическим группировками… которые в России не считаются таковыми. Да с Асадом, тоже тот ещё финик.
Напомню, именно Израиль из всех стран западного мира пока не принял ни одной антироссийской санкции, а Нетаньягу, по-моему, был единственным из серьёзных государственных лидеров, посетивших Москву на последнее 9 мая.
Вроде бы, всё хорошо, но в сентябре произошёл такой конфуз - сирийские ПВО поставленным из России вооружением сбивают российский самолёт… и объясняют это тем, что, де, целились в израильский истребитель, но он… вывернулся. Что тут скажешь? Только развести руками – война без потерь не бывает, даже если ты находишься в зоне боевых действий как просто консультант-наблюдатель.
И наш главнокомандующий, вроде, согласился с этим, хотя и тяжело вздохнув. Но тут возбухнули квасные патриоты из Госдумы, которых крабами не корми, только дай кого-нибудь покарать – один бывший вояка предложил разбомбить в отместку парочку объектов на территории Израиля. Кто таков этот грозный вояка, спрашиваете? Оказалось, бывший капитан ВДВ. То есть, максимум командир роты… тот ещё стратег.
Ну, а за этим крикуном потянулось и всё российское патриотическое телевидение в духе одной из центральных песен репертуара незабвенного Александра Галича – «Израильская, говорю, военщина, Как мать говорю, как женщина…».
Тут и российский президент вдруг изменил своё первоначальное мнение, что во всём виноваты рукожопые сирийские ракетчики. Мол, нечего было Изе за штурвалом истребителя уворачиваться, а прикрыть собой штурмовика-Ивана, тогда бы орденом «Мужества» наградили. То, что Изе тоже жить хочется, что рефлекс самосохранения сработал, в расчёт как-то не принималось.
И тут, впервые за годы новейшей истории России из официальных органов, в том числе, СМИ, попёрли антисемитские настроения. Именно такие, а не антиизраильские, ибо с окончанием советской эпохи интернационализма любому шахтёру стало ясно – это одно и тоже.
Увы, но по моим многолетним наблюдениям (всё-таки почти 60) антисемитизм всегда проявляется там, где происходит попрание общих базовых ценностей – прав человека, свободы слова, частной собственности, свобода самовыражения. Деградация от демократии к диктатуре, переход от здорового патриотизма к государственному шовинизму и ксенофобии – эти признаки, увы, мы наблюдали в нашей стране этой осенью. И уже не на кухнях частных квартир, а в вполне государственных учреждениях.
Но, вроде, вовремя остановились, какое-никакое, а еврейское лобби в российских органах власти всё-таки есть. Да и перед любимой учительницей немецкого неудобно, пусть и почившей вбозе.
Теперь Израиль прикидывает, какое влияние окажут российские хакеры на израильские выборы, и на кого сделают ставку. Ей-богу, только сегодня об этом читал. Надеюсь, страна опережающего хай-тека выстоит…
Мой прогноз: Сирия какое-то время останется болевой точкой всего Восточного полушария. Пока где-то новый очаг не вспыхнет и внимание отвлечёт. Или Асада наконец свергнут свои же, а наши в Кремле лишь разведут руками – «такова воля свободолюбивого сирийского народа» - ведь на американцев уже не свалишь. Или Башар сам передавит оппозицию, а мы будем всем рассказывать, что без применения химического оружия. Что же касается Израиля, то – «хай живе!».
Украина… тут ситуация стабильна до противности. С каждым годом всё яснее и яснее – водораздел проходит не по правительствам двух ставших враждебными государствами, как нас старательно пытаются убедить из телевизора, а по двум народам, которым так и не довелось стать по-настоящему братскими. То ли славянских генов не хватило, то ли идеологии… но как были хохлы и москали, так и остались. Только в ещё более агрессивной форме.
Последние события в Керченском проливе только укрепили меня в этом мнении. Ведь наш капитан приказывал «давить на х…!» не Порошенко и не Фиртича, а простых украинских морячков. Которые теперь, сидя в российском СИЗО, такой братской любовью к нам проникаются, а потом, когда выйдут, передадут её друзьям и соседям.
Зато будет интересно понаблюдать за ихними президентскими выборами… неужели у Юли Тимошенко появился ещё один шанс?
А вот Грузия! Там тоже только что прошли выборы. Во втором туре независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия», набрала 59,52%. За оппозиционного кандидата от партии «Единое национальное движение» Григола Вашадзе проголосовали 40,48%. Выборы показали, что страна по политическим предпочтениям граждан фактически расколота на две части. В чём принципиальное различие их идеологий? Отсюда толком не понять, их грузинские дела, замешанные на традиционной клановости. Но тенденция чёткая – третий раз у власти в стране оказывается человек с глубокими иностранными корнями.
Помните, как мы считали… вернее, нам рассказывали – как только уйдёт Саакашвили, отношения между нашими странами сразу наладятся? Пришёл Иванишвили… всё осталось на круги своя.
Пришла другая. Опять надежды, чуть ли не пророссийская дама. И вот одно из первых заявлений на президентском уровне (публикую полностью для пущей ясности) - Я знаю, что обо мне ошибочно говорили, что я хочу сохранять баланс в отношениях с Европой и Россией… это тоже фейк ньюс, потому что я никогда не говорила о взаимодействии с Россией. Я не думаю, что пока Россия ведет себя так на линии оккупации, где каждый день похищают людей, и пока эта линия, эта постоянная угроза, движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси, а также с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что сегодня мы можем перейти к сотрудничеству. Не думаю, что здесь есть баланс. Мы — Запад, мы — Европа, мы проевропейские. Если Запад, Европа или наши американские партнеры начнут в какой-то форме диалог с Россией, мы тоже будем рядом, будем следить за ним, чтобы наши принципы, наши суверенитет и территориальная целостность уважались.
Всё ясно? И в мыслях не держат. Грузия – Запад и точка (хотя какой там запад… прости-господи… повадки исключительно восточные). Это при том, что народ грузинский с удовольствием принимает наших туристов (с валютой). Значит, можно жить и так…
Мой прогноз: Я его озвучивал не единожды - это абсолютно чужие нам иностранные государства, чуть более или чуть менее враждебные по отношению к России. Со своей экзотикой, куда можно заглянуть на галушки и хинкали. Проект «СССР», придуманный большевиками в начале 20-х годов прошлого века, оказался фикцией… какие ещё нужны тому доказательства?
Федеральные итоги года
Главное политическое событие уходящего года - Путин 4.0.
То есть, выборы на четвёртый срок. Формальности соблюдены – четыре года (кругом четыре!) страной руководил Дмитрий Медведев, и все делали вид, что это всерьёз. Мало того, теперь Димона всерьёз обвиняют, что якобы это он сдал большого друга России ливийского диктатора-бедуина Кадаффи наймитам Запада, а премьер Путин не мог ему возразить как младший по должности. Смешно? Только не бедуину.
Кто-то сомневался в его мартовской победе? Мой прошлогодний прогноз - Путин победит с меньшим результатом, чем сегодня прогнозируют его клевреты со Старой площади и при очень средней явке. Оргвыводы по регионам? Вряд ли… разве что по самому архитектору – Кириенко отодвинут от руля внутренней политики АП, как несправившегося. Дальше… дальше будем наблюдать новый акт борьбы либералов и силовиков за влияние, но это в последнем сюжете.
Обратим внимание – президент сам себе усложняет задачу, идя на выборы не в Единый День Голосования, а как одинокий рыцарь скептического образа. Понимая, что в данной конфигурации он один почти против всех… подпорка в виде омбудсмена Титова больше похожа на соломинку. А мочить будут и слева, и справа, и по центру. Потому что этого ждёт зритель… пойди разбери, какой сейчас торчит перед телеэкраном – протестный или верноподданный.
Самая колоритная фигура был, конечно, Грудинин. Миллионер-предприниматель, которого двинули коммунисты, впервые, кажется, осознав, что их бессменный лидер Зюганов выглядит даже не смешно, а жалко (об этом я подробно писал в материале «Ослов на переправе не меняют»). У меня в голове не укладывалось, как богач плюс еврей по маме может положительно относиться к роли Сталина в истории. Того самого людоеда, что хотел народ твоей матери отправить выживать за Полярный круг (подо что и было свёрстано дело врачей), только смерть Усатого отвела (нам теперь не дают насладиться ею хотя бы на экране). Нет, я Пашу категорически не понимаю…
Зато было весело. Интернет периодически выдавал сенсацию - у Грудинина 67 %, у Путина 10 %. Первый со скандалом отказывается от участия в главном шоу – теледебаты: «То, что происходит, - это не дебаты, это базар, это какие-то крики с места. Дебаты - это когда ты споришь с соперником. Вопросы и ответы - это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут, - необъяснимо никому». Второй и не думал в них участвовать… он в принципе согласен с первым. Что-то подобное было в репризах у Райкина… правда, из жизни тружеников советской торговли.
В итоге постоянно действующий президент (он даже в предвыборный отпуск не уходит… не на кого страну оставить) получает самый большой процент в его личной истории выборов. Несмотря на то, что пожилые москвички голосовали за Собчак (а по взглядам должны были за Титова), как за единственную женщину. А грозный Грудинин набрал даже меньше, чем обычно Зюганов… всё-таки удалось расколоть ядерный коммунистический электорат, не готовый морально голосовать за миллионеров. И это при совсем нестыдной явке, как нам нарисовали. Так за что наказывать Кириенко?! Награждать!! (там речь чуть ли не о Герое России). И никто не говорит – «Россия, ты одурела!». Вот если бы Собчак выбрали, тогда да… а так – нет.
Кто-то ждал каких-то кардинальных изменений на четвёртом сроке? Оказывается, ждали. Что изменится состав правительства, традиционно ушедший в отставку перед главными выборами шестилетия. И что? Народ аж задохнулся… в кабинет вернулись: отставник, потусовавшийся в губернаторах, «мадам Арбидол», троечник по английскому… и новшество политического сезона – талантливый сын видного силовика.
Что же это - они действительно особые люди? Моя бабушка, воспитывавшаяся в приличной семье как раз в момент падения царизма, вздыхала, подсчитывая копейки, оставшиеся в кошельке до пенсии – «И как только люди живут… весь дом обошла, никто в долг не дает, сами просят». «Да ладно тебе, - возражал пятиклассник Черток, который уже во всём разбирался, - люди в очереди на машины по три года стоят». «Это всё жулики». «А правительство…». «А вот их, внучек, не трогай, даже не поминай, они люди особого порядка». Бабушка жила при недоучке-семинаристе Сталина, при крестьянине Хрущёве и вполне была готова принять любую кухарку…
Конечно, никто не ждал, что на смену либералам придут патриоты с социалистическим уклоном (и не дай бог!). Но до такой степени… получается, что главный сам знает, как лучше, и не идёт на поводу у народных хотелок. Но вы разве не хотели сильной руки? А это как раз одна из её явных примет, Сталин особо тоже ни с кем не советовался по кадровым вопросам. Как ни парадоксально, но в нашей российской традиции такое правительство – показатель стабильности ситуации. Какую прости-господи на должность не поставь, всё будет двигаться, хотя и со скрипом.
Мой прогноз: В социальных сетях всё чаще звучит мнение, что Путин стал предсказуем, а это показатель общей усталости. То есть, свою шестилетку на любимых галерах он оттянет, а дальше… Да по нему самому видно, что многое уже неинтересно, нет в глазах былого куража, даже во время пресс-конференций рапортоваться начал, раньше такого не припомню. То есть, грядёт операция преемник, теперь по-взрослому, окончательно. Вот интересно…
Своеобразной проверкой на профпригодность новоизбранного президента стало главное спортивное событие нового тысячелетия – Чемпионат мира по футболу. То, что мы там с трудом боремся за выход из группы, и у нас это очень редко получается, все привыкли и особо ни на что не рассчитывали. Но вот самим принимать… это в первые, ни Сталину этого не доверяли, ни Горбачёву, ни Ельцину.
Тест на гостеприимство? Не только. На толерантность, с которой у нас, прямо скажем, так себе. На сервис, о котором анекдоты слагаются. На коррупционность, такие миллиарды в инфраструктуру вгроханы, грех не украсть. На здравый смысл… что со всей этой дорогостоящей фигнёй после делать?
И волноваться было за что. Когда только стало ясно – ЧМ в Москве быть – иностранных болельщиков начали пугать их собственные правительства, мол, не отвечаем за вашу безопасность. Нашли кого… футбольные фанаты в любой стране сами те ещё пугала. Друзья пишсали – в Москве от иностранщины не протолкнуться, хорошо, что матчи догадались раскидать по городам и весям. Эх, вот бы фарцовщикам раздолье… да только умерла профессия с приходом капитализма и товарного изобилия.
Ещё Высоцкий начинал свой единственный прозаический роман, который в моей юности ходил в рукописном варианте как нечто антисоветски-порнографическое, словами – «Девочки любили иностранцев». Видимо, его читала и председатель думского Комитета по делам женщин, семьи и молодёжи коммунистка Тамара Плетнёва. Она посчитала своим пенсионерским долгом бороться с похотью россиянок к иностранцам. «Я не расистка, - предупредила она, - но, тем не менее…». Тем не менее, наши девочки как любили, так и любят иностранцев. При Сталине им можно было бы пришить шпионаж… сейчас с этим сложнее. Разве что разбазаривание отечественного генофонда – зарубежные отцы увозят плоды спортивной любви с собой. Или бросают матерей-одиночек, что является подрывом общей экономической картины страны. Тётя Тома вспоминает, как много таких бедняжек осталось после триумфа мира-дружбы-жвачки на Олимпиаде-80. Хотя по возрасту она вполне способна вспомнить Фестиваль молодёжи и студентов 1957 года - вот когда в Москве появились первые «Максимки». Не расистка она… не расистка… но почему-то взяла фамилию матери, а не папы – поволжского немца, да ещё переделала его имя с Вильгельма на Васю.
Как всегда, Россию от позора спасла самоирония. В интернете тут же появился хештэг – «Потом на… любимся, девчонки». В реальности девчонки вели себя как хотели. И это всем нравилось – до сих пор гуляют истории о футбольной любви, а Россию признали вполне себе дружелюбной страной… ну, а мымры в любой есть.
Что касается экономики. Вот, читайте - ЧМ внес положительный вклад в годовой темп прироста ВВП во втором квартале 2018 года в 0,1-0,2 п.п. А мы-то, обыватели, думали, что миллиарды выбросили на ветер ради государственного престижа, что эти новые стадионы никогда не окупятся, кому на них ходить в том же Калининграде или Саранске. Оказывается, ничего не понимаем, вот и весь сказ. Хотя мне лично этот ВВП кажется очень лукавой и абстрактной штукой по отношению к жизни конкретных россиян, его ни в карман не положишь, ни в стакан не нальёшь.
К тому же на фоне победной футбольной эйфории россиянам сообщили, что они будут позже на 5 лет уходить на пенсию. Ну, и как сходу переключиться с «Молодцы!» на «Позор!»? Проорались… смирились и забыли. Как обычно, это вам не Франция.
Ну, а в самом футболе (как спорте) мы сделали практически невозможное – остановились в полшаге до полуфинала. Причём остановили хорваты, почти свои, это вам не вредным англичанам проигрывать. Правда, почти сразу не вышли в финальную стадию Чемпионата Европы… ну да фиг с ним. Звёздный час был? Был. А то, что играть не умеем, и так все знали… чудеса не каждый месяц случаются.
Мой прогноз: С этим результатом мы ещё долго будем носиться как с писаной торбой. Что делать, если больше не с чем. Зато принимать гостей умеем, ублажать по-всякому. Пусть кто-нибудь скажет, что этого мало для нацгордости.
У нас традиционным стал осенний губернаторопад.
Это когда Кремль берёт и снимает главу какого-нибудь региона, взамен присылая нового.
Причины? Да любого найдётся, за что, не проблема. Главное, снять до того момента, когда зарвавшегося чела всерьёз прижмут органы дознания. Тогда позор не только на его голову, но и на партию, под чьими знамёнами чел ходил на дело. А так, по тихой воде перевели в советники чего-то там, глядишь, не слишком и в зарплате потерял.
Вот, что я по этому поводу писал в прошлом году - Отставки губернаторов и дальше будут использоваться по мере необходимости манипулирования электоральном настроением. Причём последние осенние показали – халява с кадровым устройством на тёплые места закончена, такая армия советников по общим вопросам просто не нужна. Другое дело, когда возвращаешься в старую профессию с новыми связями и возможностями… только у многих ли она есть?
Прошло 12 месяцев… и я не понимаю, почему двоечники из рейтингов, та же Ковтун из Мурманска или Кара-оол из Тувы, до сих пор на своих местах. Неужели настолько пуста кадровая корзина? Или эти люди на определённой отработке, крутятся, пока органы не повяжут?
Но 2018-й был особым. В ходе ЕДГ стали проигрывать ставленники партии власти. Что внешне Кремль нисколько не смутило – Москва благостно разрешила порулить и коммунистам, и либерал-демократам. Причём далеко не в самых экономически благополучных регионах, где подставиться – не фиг делать.
Но давайте смотреть на ситуацию реально, так уж проиграла «Единая Россия»? К её абсолютным победам мы просто давно привыкли (причём объяснений им вагон и малая тележка, в суде каждый раз тонны дел). Поэтому не 100-процентный результат, полученный на этот раз, многие эксперты поспешили назвать провалом, поражением.
Однако… тихой сапой и без громких лозунгов ЕР сохранила контроль во всех региональных парламентах, которые избирались 9 сентября (к ним-то внимание общественности было гораздо меньше). Даже там, где список партии занял второе место, численность фракций с учётом списочников и одномандатников, если и уменьшилась, то не критично. А с учётом самовыдвиженцев, которые позже имеют тенденцию примыкать к сильным, так вообще ничего дела.
Ещё показательно то, что нигде, где единоросса-губернатора сменил представитель иной политической ориентации, жизнь простых избирателей кардинально не меняется. Если да, то немного в худшую сторону, ибо Кремль не упустит возможности продемонстрировать своё пренебрежение. Единороссы проигрывают только в депрессивных регионах, которые сделать ещё более депрессивными невелика задача.
А потом, попав в большую власть, вчерашний оппозиционер очень быстро принимает все характерные черты единоросса. Вот и задумывается электорат – может, не стоит развращать хорошего парня, проголосуем за привычного, на ком пробы негде ставить. Власть вроде и меняется, но этого в упор никто не замечает.
Так что возвращённые нам прямые выборы условно можно назвать прямыми. Кто в этом виноват? Теряюсь в догадках…
Мой прогноз: «Других губернатором у меня для вас нет», - скажет Путин. И будет прав… другие в 90-х все кончились.
Региональные итоги года
Губернатора Орлова очень любят посылать в отставку (как, впрочем, всех его предшественников). В последнее время с присказкой – «но теперь уж точно после выборов».
Это из моих прошлогодних финальных Итогов. На своей зимней пресс-конференции, глава региона, полушутливо-полусерьёзно говорит – сколько бы вы меня не провожали, но терпеть до 2020 года придётся. Значит, время есть. Значит, о преемнике пока рано. Зачем возбуждать… вдруг кто-то что-то человеку в чай подсыплет, а губернатор, глядишь, уже передумал, другого нашёл.
Но его (Орлова) упорно отправляют в отставку – вот-вот… уже завтра. Любая командировка в Москву с этим связана. Или заявление. На уже упомянутой прессухе губернатор говорит о «Белкомуре», как одном из приоритетных проектов, на который делает ставку областное правительство. Причём не понимает правительство Коми, пустившего часть пакета своих акций в открытую аукционную продажу. «Если покупатель сразу нашёлся, значит, выгода видна… вряд ли кто-то будет тратить миллиарды из одного желания кому-то навредить». Параллельно на федеральных ресурсах появляется информация, что Архангельская область среди лучших в рейтинге по привлечению инвестиций. Упоминается именно Орлов и его связи с Чемезовым (по одной из версий именно глава корпорации «Ростех» продвинул директора калининградского завода через администрацию президенты в поморские губернаторы).
О «Белкомуре» пошумели… и опять замолчали (на моей памяти -надцатый раз). Ага, зашумели соцсети, Орлов, как Акела, снова промахнулся, теперь точно снимут. Стоп, а за что? «Белкомур», прежде всего, бизнес… очень большой бизнес. В нём пол-России задействовано, арктическая зона так вся. Плюс иностранный капитал, без него грандиозный проект теряет смысл. И в чём тут вина конкретного главы одной из областей, когда всё решается за зубцами кремлёвской стены? Разве что помечтать…
Но потом… потом начались региональные выборы. Неожиданно для многих (точнее для тех, кто такими делами вообще интересуется) на праймериз «Единой России» заявляется директор департамента информации администрации области Иван Новиков. У которого только-только началась большая чиновничья карьера, такой обычно не разбрасываются.
Первое, что тогда, весной, приходило в голову – успешный уроженец Шенкурска, где его помнят и гордятся, решил подставить плечо одному из кандидатов, чтобы потом отойти в сторону и отдать своих избирателей. Или наоборот, оттереть кого-то из оппозиционных, тоже технология известная. Однако, нет, Иван вступает в борьбу со всей серьёзностью, как будто кто-то выдал ему волшебный пендаль и напутствовал – ты, давай, побеждай, неизвестно, как оно дальше будет складываться.
И что самое подозрительное, место губернаторского пресс-секретаря, которое Иван продолжал тянуть в нагрузку к департаменту, занимает… Артём Ботыгин. Вполне уважаемый в журналистский кругах, хорошо пишущий… но мало подходящий именно для этой стратегической должности. Соответственно, и поступки странные – за девять месяцев женщины вынашивают и рожают (кстати, Перинатальный центр сдали и страсти вокруг него сразу поутихли), а он за тот же срок не удосужился наладить личные контакты с ключевыми игроками регионального информационного поля… даже не попытался. И в управлении департамента значится один Мурашёв в ранге заместителя, скоро четыре месяца как.
И какие выводы должен сделать искушённый в закулисных играх наблюдатель? То, что всё это несерьёзно и ненадолго. Орлов уходит (как минимум, не исключает такого варианта), а любой другой, кто придёт на его место, на эту позицию приведёт (привезёт) кого-то своего.
Масло в огонь перед самым новым годом подлил опять Иван Новиков. «Секретарь политсовета «Единой России» готовится к выборам губернатора уже в следующем году!» - запестрели сенсацией областные информагентства, ссылаясь на интервью с главным единороссом региона. Я набрался наглости и позвонил самому ньюсмейкеру. Даже по мобильному телефону было видно, как Иван пожимает плечами – «я всего лишь сказал, что мы всегда готовы к избирательному процессу… а как иначе может быть в партии власти?! В 2019-м или 2020-м, неважно, наши линейки отстроены, структура отлажена, штабы – только замки с дверей снять. А уж какие заголовки кто поставил – так это хлеб наш журналистский, сам из них».
Повеселило агентство new29.ru, выдавшее с подачи чураковского АПЭК целую кодлу орловских преемников количеством… 50 человек. Причём первым идёт сам действующий губернатор, за ним его первый заместитель Алсуфьев… а на четвёртой позиции главный федеральный инспектор по региону Николай Шилин, которого даже я в лицо не знаю. На что рассчитывали коллеги… что все упомянутые по номерам передерутся между собой и, тем самым, выдадут потаённые греховные желания? Изощрённей надо быть, господа, а то детский сад какой-то (средняя группа).
Мой прогноз: На самом деле, реальных кандидатов двое – сенатор Виктор Павленко и депутат Госдумы Дмитрий Юрков. Оба представляют «Единую Россию», поэтому, в случае досрочного ухода Орлова всё будет решать Кремль (у которого вполне может оказаться свой джокер в рукаве). Некоторые ресурсы третьей в списке наследников упоминают спикера областного Собрания Екатерину Прокопьеву, закончившую кремлёвские спецкурсы управленцев. Но эта фигура автору Итогов кажется маловероятной из-за масштаба личности, и только потом по гендерному признаку. Пока никто не знает, кого может предложить сам Орлов, как представит… и что думает Москва. Всё-таки стоит делать ставку на местного, народ и так наэлектризован сверх меры.
Главное событие уходящего года в регионе, безусловно, местные выборы.
Интрига началась ещё на уровне праймериз, когда в рядах «Единой России» стали появляться неожиданные персоны (Олег Черненко), и одновременно постоянных и проверенных отправляли прогуляться в сад (Андрей Анин), расчищая дорожку чьим-то ставленницам (Екатерина Прокопьева), или устроив бой на выживание политических мастодонтов (Михаил Авалиани vs Эрнест Белокоровин). Не очень-то красиво, скажете? А политика вообще дело грязное, недаром в любую партию не столько вступают, сколько вляпываются.
Обстановка вокруг партии власти была дополнительна накалена двумя скандалами вполне федерального масштаба – повышение пенсионного возраста и строительством в регионе экотехнопарков (чему в годовых Итогах будет посвящён отдельный материал). Казалось бы, инициатива пенсионной реформы исходит напрямую от Центра, президент специально обратился к нации, долго и вдумчиво объясняя, что без этого кирдык отечественной пенсионной системе, а дальше всей экономике в целом.
Что интересно, если рейтинг главы государства этим летом и упал, то на несколько процентов (ЧМ по футболу удачно самортизировал). Зато у губернаторов, просто поддержавших своего главного босса, он обвалился, как блочный дом при землетрясении. Интересно, как представляли себе люди правильное поведение в такой ситуации – глава региона встаёт с кресла, плюёт в портрет у себя за спиной, собирает с рабочего стола любимые безделушки, рвёт партбилет, идёт (именно ИДЁТ) домой и объявляет тёще – «мама, завтра на рынок ножками»? И тогда на ближайших выборах за него все проголосуют… да только кто этого ренегата до выборов допустит?! Как же умиляет эта народная простота в понимании мира политики…
Мы («Вольное дело») уже тогда сходились во мнении, что центральному аппарату ЕР по большому счёту наплевать, как при таких подставах оно сложится в какой-то там Архангельской области, оргвыводы последуют по факту голосования.
В итоге они получились даже не такими плачевными, как прогнозировали пессимисты. Большинство сохранилось в областном Собрании, где, как ни крути, решаются ключевые вопросы жизни региона. В архангельской ГорДуме небольшой перевес у оппозиции, но не критичный. В Северодвинске да, ЕР провалилась, причём наблюдались внутрипартийные тёрки… но кто же допустит бардак там, где куётся подводный щит России, а в цехах «Звёздочки» живёт отнюдь не мирный атом? В Няндоме почти революция… и что они там переделывать-перераспределять собираются?!
Тем не менее, есть, над чем задуматься. «Единая Россия» сильна как партия именно и до тех пор, пока сильна власть, чьей партией она является, а вовсе не наоборот. Ведь даже «политологи» местного розлива в дурном сне не напишут, что сила власти в регионе находится в зависимости от потенций местной ячейки «единороссов»… (из материала «Пейзаж после битвы»). Так время на подумать есть. А вот работать нужно уже сейчас. Чтобы не стать Госдумой образца 90-х, где все инициативы исполнительной власти разбивались о коммунистическое вето законодательного большинства.
Три прошедшие сессии наглядно показали – с оппозицией можно работать. Да, торг, обмен одного на другого, поощрительные знаки внимания в виде депутатских зарплат… но разве это не возвращение политической интриги, по которой многие скучали? К тому же обновление депутатского корпуса реально произошло. Пока новички приглядываются, притираются… а потом как выпрыгнут! Или, наоборот, затаятся, будут грести под себя. Говорю же, всё от конкретного человека зависит, а не от партийной аббревиатуры.
Мой прогноз: Всё постепенно будет устаканиваться, законы приниматься. Возможны и неожиданные политические альянсы по отдельным вопросам. Многое зависит и от искусства переговорщиков от исполнительной власти, которой на выходе со всем этим разбираться. Кнут или пряник, не мытьё так катанье… всё, как обычно. Эх, мало самодвиженцев, а те, что есть, какие-то липовые. С армагеддонцами было бы гораздо интересней…
И вот он, главный скандал уходящего года – МУСОР.
Мусорный ветер, дым из трубы,
Плач природы, смех сатаны…
(гр. «Крематорий»)
Уж как только автора Итогов не именовали в связи с его авторской позицией по этому вопросу – продажный московский наймит… это ещё ласково.
Не собираюсь ни перед кем оправдываться. Но кому не лень, могут поискать на сайте мои первые публикации на эту тему. Там я сразу привёл пример жителей закрытого города Красноярск-24, которые мечтали, чтобы на их территории складировали отработанные ядерные отходы, ну и платили за это соответствующе. Только у этих хитрых конкурентов было полно, и у всех свои лоббисты в правительстве и парламенте.
Так что тему материальной выгоды от мусорного проекта я начал пораньше всех этих экономистов-политологов, когда о миллиардах от Москвы ещё никто и слыхом не слыхивал.
Надо, наконец, себе признать, что мы живём в капиталистической системе, к старому возврата больше нет (президент на прошлой неделе гарантировал). При социализме за ЖКХ платили копейки, расплачиваясь за это такими же копеечными зарплатами. Да и сейчас мы ещё далеки от той системы, что действует в развитых капиталистических странах, где вся экономика отстроена и сбалансирована.
Вот живой пример: если сравнить стоимость вывоза мусора из одного домовладения в Гамбурге, то в пересчёте на наши деньги - это примерно 2,3 тыс. рублей. А в России сейчас около 100–120 руб. Конечно, нужно делать скидку на разницу в доходах (зарплатах), но разница, согласитесь, всё равно впечатляющая.
Москва устами президента конкретно сказала – с мусором надо учиться обращаться по-новому. К этому «новому» не были приложены цифры. Нужно будет платить за отдельный сбор, за сортировку, за транспортировку к месту складирования или переработки… а это всё очень большие деньги, когда нет ни инфраструктуры, ни полигона у себя под боком.
Зато у Архангельской области есть инвестор, готовый в это вложиться. Пока есть…
Это, что касается экономики. Вы за политику? Её есть у меня…
Вспомните, с кого начался шухер на тему доставки в наш регион мусора от московской реновации? Весть на хвосте принёс депутат Госдумы Палкин. Который в серьёзных контрах с губернатором Орловым. Во время осенних выборов ходили слухи, которые бывший строительный магнат сам же подтвердил - один из его сыновей не просто так возглавил список оппозиционной «Родины». Ходили слухи, что это была хитрая многоходовка, в конце которой виднелось губернаторское кресло, если не под себя, то под ставленника… но, как обычно бывает в таких хитромудрых случаях, на определённом этапе всё обломилось.
О том, какое деятельное участие в мусорных протестах принимают политические силы, особенно московские, писано не единожды. Чего бы Никите Исаеву так волноваться, ездить сюда на митинги? Он, конечно, не семи пядей, но не собирается всерьёз же здесь избираться. Значит, другой интерес, какой? Мои московские источники сообщают – история с захоронением останков московских пятиэтажек в различных регионах России используется против столичного мэра Собянина в плане его дискредитации, отсюда же слухи об их якобы радиоактивности. Ставки высокие, соответственно, и расходы. Вот откуда берётся и протестная агитация, и кукловоды, дирижирующие людьми на акциях и встречах с инвесторами проекта. Сведения эти, кстати, получены с той стороны в порядке творческого обмена информацией.
Так что, если смотреть на ситуацию непредвзято, столкнулись не народ и власть, а две политические силы. Или два хозяйствующих субъекта, как угодно.
А уж ситуация в Рикасихе совсем проста. Все эти шумные протесты вредят, прежде всего, Полине Вергун, вместе с волной народного негодования падают акции её «Чистого города», как регионального оператора по мусору, ещё немного, и она будет готова отдать его даром вместе с «ЭкоЦентром» (сейчас там вроде речь о двух миллиардах).
Представляю, какое будет разочарование у протестующих, если всплывёт вся подковёрная схема, любому неприятно, когда тебя используют втёмную. Впрочем, никто никого насильно не гнал.
Мой прогноз: Мусорной протест войдёт анналы истории Поморья, как самая шумная гражданская акция. И всё. Остальное расставят на свои места экономическая целесообразность, Москва и время.
Ну вот, на этой реалистичной ноте я закрываю ЧЕТЫРНАДЦАТУЮ папку Итогов недели.
Встретимся в январе.
С НАСТУПАЮЩИМ!
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD