Прикрыться Путиным. Архангельская "Единая Россия" использует имя президента в рекламных целях

Сегодня на улицах Архангельска и, смеем думать, других городов региона появились билборды, на которых «Единая Россия» преподносится как «партия президента».

Напомним, что неделю назад из Кремля пришло сообщение, что регионам, где «Единая Россия» наиболее провисает перед осенними выборами, разрешено в рекламных целях использовать имя президента.

Архангельская область стояла в списке кандидатов… видимо, время пришло.

Впрочем, наблюдатели считают, что не слишком удачный день для этого выбран. Пока неясно, как поведет себя рейтинг главы государства после сегодняшнего обращения к нации по поводу пенсионной реформы.

(фото со странички депутата-единоросса Дятлова в социальной сети Facebook)