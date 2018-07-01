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"Берегите женщин... женщин берегите". Путин объяснил, почему только пенсионеры спасут Россию.

Президент России Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы, предложив повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет — до 60 лет, вместо предложенных правительством восьми лет. Об этом он заявил в телеобращении к гражданам, которое в данный момент еще транслируется по центральным телеканалам.

«В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет – до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдёт, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет», - предложил глава государства. Также оговорены особые условия для многодетных матерей.

Для людей пенсионного возраста, по тем или иным причинам оставшихся без работы, предусмотрено повышенное пособие по безработице.

О сохранении прежнего пенсионного возраста населению, проживающему на Севере, не было сказано ни слова… только о коренных малочисленных народах.

Перед этим Владимир Владимирович рассмотрел иные возможности наполнения госбюджета… все они, по его убеждению, не дадут желанного результата. Так, он объяснил несостоятельность введение дифференцированного подоходного налога, а также дополнительное обложение нефтегазового сектора.  

29 август 12:30 | : Политика / Экономика

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