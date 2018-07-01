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От масонов до санкций. "Теории заговора" сегодня и вчера

Теория заговора — попытка объяснить происхождение некоего события совсем не так, как об этом рассказывают власти народным массам, переросшая в непоколебимую уверенность в том, что на самом деле оно явилось следствием тайного сговора неких лиц. Для пущей наукообразности и конспирации, сторонники теорий заговора любят называть свою деятельность «конспирологией», то есть наукой о заговорах. (из энциклопедии)

Читаю… и не перестаю удивляться нашему народу - Две трети россиян (66%) считают, что существует группа лиц, которая стремится переписать российскую историю, подменить исторические факты, чтобы навредить России, приуменьшить ее величие. При этом большинство респондентов (63%) верят в существование некой организации, которая стремится разрушить духовные ценности, сформированные у россиян, с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

И только 24 % мыслящих граждан уверены, что это не Обама нас….л им в подъезде за то, что победе Трампа радовались.

Потом беру себя в руки и начинаю вспоминать.

В моём детстве страна (СССР) жила в окружении врагов. Кого-то периодически ловили на границе, сбивали в воздухе, выявляли в своих рядах (вообще раз плюнуть). И это было вполне естественно – борьба двух систем.

Особенно жёстко это происходило на культурно-идеологическом фронте. И тут я должен сказать респект именно нашим, в их шпионских фильмах противник не выглядел полным идиотом, а иногда даже вызывал симпатию («Конец резидента»). Не то, что у американцев… как советский человек на их экране, так или людоед, или дебил. Чтобы американскому зрителю понятней было… всё-таки в чём-то был прав М. Задорнов.

А раньше, до моего появления на свет? Раньше заговоры были повсюду. Вплоть до высшего военного командования, почитайте материалы ХХ и XXII съездов. Шпиономания, возведённая в культ, в идеологию, германским агентом мог быть признан любой крестьянин, побывавший на Первой мировой у них в плену, или только сказавший доброе слово в адрес немецкой стали. Весь этот кошмар, помноженный на малограмотность органов дознания – в суд частенько попадали латинские шпионы, опрометчиво признававшиеся на следствии в знании латыни в объёме гимназического курса. Или «дело врачей»… разве не теория заговора? А принудительная высылка народов по обвинению в массовом предательстве. Без какого-либо приговора суда… по одному решению ЦК на ближней даче за ужином запротоколированном. Куда уж дальше…

А ещё раньше. «Дело Бейлиса», маца на крови христианских младенцев… прелесть, а не заговор! Причём долгоиграющий, пережив советское время на коммунальных кухнях и в курилках заводских цехов, он восстал в 90-х на страницах черносотенной реакционной прессы. Правда, несколько уголовных дел его снова загнали под плинтус общественного мнения, лишь изредка представители посконно-русской интеллигенции позволяют в соцсетях робкое возмущение – «в нашей стране нам же высказаться от души не дают». И вообще, просто не модно – в другой раз в корпоративном сообществе могут и руки не подать.

А вот какая прелесть – история о том, как незадолго до кончины Сталина советская власть недрогнувшей рукой и с холодным сердцем расстреляла московских студентов из литературного кружка по одному подозрению в желании свергнуть существовавший тогда политический строй, хотя речь шла лишь о листовках, вскрывавших недемократичность той избирательной системы, и возвращению к ленинским принципам построения внутригосударственной системы.

Волосы дыбом, ненависть к палачам жжёт грудь? Не у всех. Уже современная адвокатесса, инфицированная коммунизмом по самое… не могу, лишь удивлённо пожимает плечами – а что вы хотели, государство должно уметь себя защитить. От кого, от молодой интеллигенции, умеющей и любящей читать, а потом думать над прочитанным?! Вот за такую принципиальность в борьбе мнимыми врагами то государство и сгнило, как картошка на советской овощебазе.

В чём же суть любой теории заговора?

Основа одна – внушить народу, что во всех неудачах страны виновато не правительство, не сам народ, а некая третья сила. Объединяющий фактор – совместная ненависть к чему-то далёкому (ни ударить, ни доплюнуть), лучше всего, что-то неопознанное. А по сути, оправдание собственной несостоятельности, что роднит любую теорию заговора с антисемитизмом.

А если серьёзно? Америка как-то пережила «заговор 9/11», якобы они сами себе башни-близнецы разрушили, чтобы вторгнуться в Ирак. Особенно горячо эту версию обсуждали на российском телевидении (хотя она родилась, конечно, за океаном), особенно те, кто дальше родных Мытищ не выезжал. В потоке этого обличительного пафоса совсем терялись спокойные аргументы людей, знающих жизнь США изнутри – при тамошнем уровне гласности и свободе информации подобная спецоперация равна не только политическому самоубийству, но и тысячелетнему тюремному заключению… кто рискнёт?

В российском же обществе в последние годы очень популярен «заговор историков» по фальсификации подлинной истории России. Причём с двух сторон – одни обеляют, другие очерняют. Хотя я, например, давно путаюсь, кто с каким цветом работает. Вот «Утомлённые солнцем–2» Никиты Михалкова, к какому относится? По мне, так черней некуда. А скажи ему, смертельно обидится и будет настаивать на своём праве художественно и патриотично фантазировать.

Однако эти теории живучи. На первом месте мировое еврейское правительство, этому историческому фейку больше века. «Американцы не были на Луне» и полсотни нет, но постоянно появляется с теми же аргументами и фотографиями. Или обожаемый нашими коммунистами-патриотами «план Даллеса», теория заговора США против СССР, который, несмотря на очевидную и доказанную историками подделку, продолжает волновать умы и сердца россиян в борьбе с внешними и внутренними врагами. Последняя теория, над которой я долго смеялся, вылетела от депутата-единоросса Фёдорова (и ведь полудурок переизбирается!) – Виктор Цой был агентом ЦРУ (Джоана Стингрей в койке вербанула). Вы знаете хоть одного, кто в неё поверил? И я нет… но они явно есть. Как тот суслик на военном полигоне.

Психологи объясняют рост популярности подобных теорий сублимацией собственного бессилия: «Если ты целиком зависишь от всего и вся, как, например, современные пенсионеры, то возникают идеи заговора. Если есть ощущение, что ты хозяин своей жизни и происходящего вокруг, то изобретать внешние силы, которые тебе неподвластны, не нужно».

Ну, а я скажу проще – народ традиционно (увы) привык искать причины собственных несчастий не в себе, а на стороне. И этим прекрасно пользуется наше правительство, культивируя теория заговора на телеэкране, потому что тоже не хочет чувствовать себя ответственным и виноватым.

Мы же плоть от плоти… не правда ли.

P.S. - Это ерунда, в этом расследовании всё предельно ясно.

- «Они» хотят, чтобы вы думали именно так.

- Сэр, мы — и есть «они».

(американский мультсериал «Царь горы»)

Леонид Черток

26 август 08:14 | : Политика / Скандалы

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