Выборы без выбора. 5 районов Архангельской области обретут новых глав

5 глав районов – Вельского, Верхнетоемского, Красноборского, Приморского и Няндомского - должны быть избраны в период от 24 августа до 13 сентября. Сейчас как раз заканчивается прием и проверка документов кандидатов

Впрочем, для этого не понадобиться снова идти к избирательным урнам. Процедура упрощена до предела – все решает конкурсная комиссия, половина членов которой назначается лично губернатором Архангельской области Игорем Орловым, половина – решением представительных органов муниципальной власти.

Мнение народа никто не спрашивает.

Напомним саму процедуру. Конкурс проходит в два этапа. Сначала претенденты заполняют некий тест (не раз уже высмеянный в соцсетях) на интеллект и профпригодность… а в общем, на вменяемость. На собеседовании претенденты на должность главы представляют тезисы программы развития муниципалитета, отвечают на вопросы членов комиссии. По итогам полученных результатов на открытом голосовании члены комиссии отбирают кандидатуры, которые будут представлены на сессии районных собраний депутатов для проведения рейтингового голосования.

Наблюдатели не ждут от этих выборов никаких сюрпризов.