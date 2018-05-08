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"Я устал от гонки". Почему Юрий Шаров не идет на выборы

Депутат Архангельского областного Собрания Юрий Шаров написал на своей страничке в Facebook:

- Друзья, меня в последнее время многие спрашивают по поводу того иду ли я на очередные выборы. Чтобы избежать кривотолков, пишу ответ публично. Многие предлагали многое. Самые близкие проекты были бесперспективными, а изменять своей совести я не хочу.

Поэтому я решил, что на выборы я не пойду. Последние пять лет была гонка. Я очень рад, что удалось многим помочь и многое изменить в областной политике.

Извините меня те, кому не смог содействовать. Я с осени 2018 года возвращаюсь к профессиональной юридической деятельности. Буду рад вам помогать на этом поприще. Спасибо за возможность быть полезным обществу и государству.

Напомним, Юрий Шаров попал в Архангельское областное Собрание по партийному списку «Справедливой России» после того, как его первый номер, депутат Госдумы и известная в далеком прошлом актриса Елена Драпеко отказалась от мандата.

Был исключен из фракции и из партии после того, как вступил в открытый конфликт с лидером региональных эсеров Ольгой Епифановой, протестуя против волюнтаристского решения последней включить в партийный список перебежчицу из ЛДПР Ирину Чиркову.

После чего позиционировал себя как независимый кандидат. Попортил много крови как администрации Архангельска, так и правительству области.

Часть наблюдателей полагает, что Шаров отказался от идеи идти на выборы, трезво оценив свои шансы и имеющиеся у него в активе ресурсы.

29 июнь 14:21 | : Политика

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