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Готовится к эфиру очередной выпуск передачи "Сказки бабушки Галины""

- в Архангельске появились голуби-«людоеды», с кого берут пример;

- «рукожопы» и «головозады» класса «чиновники» - кто они;

- Дама Пик Холмогорского района и ее новые жертвы;

- нападение в темном подъезде на главреда Л. Чертока – политическая провокация или акт читательской любви;

- молодежь Поморья выбирает пиво и любовь…

… а также другие неожиданные открытия, о которых вы узнаете, посмотрев новый выпуск астеническо-нервной передачи «Сказки бабушки Галины», сделанной членами Ассоциации «Вольное дело» под воздействием кофе по-ирландски от «MacDonalds».

Как всегда вас огорчают печальные клоуны – Николай Прокофьев (Архсвобода), Андрей Рудалев (Беломорканал), Илья Азовский (Эхо севера) и Леонид Черток (RUSNORD).

29 июнь 13:41 | : Политика / Скандалы

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