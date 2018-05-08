Зубами за кресло. Архангельские коммунисты определились с избирательными тройками

Региональные коммунисты (об их кадровых проблемах мы писали чуть ранее), тоже определились со своими кандидатами на осенние выборы.

Итак,

Архангельское областное Собрание атакуют:

Александр Новиков, руководитель фракции КПРФ в Архангельском областном Собрании;

Надежда Виноградова, вице-спикер Архангельского областного Собрания;

Владимир Кулаков, первый секретарь Горкома КПРФ Северодвинска.

Как видим, ни о каком омоложении кадров и речи нет (ранее входивший во фракцию КПРФ Василий Павлов, он же неудачник последних губернаторских выборов, вышел из партии, громко хлопнув дверью) – в бой идут все те же, а региональный вождь, несмотря на критику сверху и снизу, зубами держится за свое депутатское кресло.

Архангельское городское Собрание:

Александр Гревцов, руководитель фракции КПРФ в Архангельской городской Думе;

Александр Афанасьев, депутат Архангельской городской Думы…

…с третьим номером этого списка интрига. По сведениям коллег из ИА «Эхо севера», им может оказаться Сергей Юрковский, бывший силовик - борец с наркотиками и начальник мытарей.

Также он известен как кандидат в сити-менеджеры Архангельска, долго боровшийся за отмену решения комиссии.

Впрочем, наблюдатели сомневаются, что коммунисты смогут получить в новых созывах хотя бы по два мандата…