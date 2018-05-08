Северодвинск: Коммунисты-карьеристы перебегают в "Единую Россию"

Как выяснили наши коллеги из Ассоциации «Вольное дело», депутат северодвинского горсовета от КПРФ Светлана Сурминова написала заявление о вступлении во фракцию «ЕР».

Сделано это из чисто карьерных соображений…

ИА «Беломорканал»:

По нашим данным, делается это по необходимости. Сурминова является заместителем председателя комитета по горхозу. Председатель этого комитета Николай Малинников серьезно навострил лыжи в областное Собрание депутатов, а так как на председательствующие места никого, окромя единороссов не допускают, что Светлане Сурминовой и приходится совершать подобный финт. Будем надеяться, что она «растлит» среду безыдейных единороссов мощной коммунистической агитацией.

Наблюдатели от ИА RUSNORD сходятся во мнении, что подобное ренегатство в ближайшее время станет в порядке вещей – солнце КПРФ все больше клонится к закату…