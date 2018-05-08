Северодвинск: Коммунисты-карьеристы перебегают в "Единую Россию"

Как выяснили наши коллеги из Ассоциации «Вольное дело», депутат северодвинского горсовета от КПРФ Светлана Сурминова написала заявление о вступлении во фракцию «ЕР».
Сделано это из чисто карьерных соображений…
По нашим данным, делается это по необходимости. Сурминова является заместителем председателя комитета по горхозу. Председатель этого комитета Николай Малинников серьезно навострил лыжи в областное Собрание депутатов, а так как на председательствующие места никого, окромя единороссов не допускают, что Светлане Сурминовой и приходится совершать подобный финт. Будем надеяться, что она «растлит» среду безыдейных единороссов мощной коммунистической агитацией.
Наблюдатели от ИА RUSNORD сходятся во мнении, что подобное ренегатство в ближайшее время станет в порядке вещей – солнце КПРФ все больше клонится к закату…