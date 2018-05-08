На таран! Владимир Жириновский идет на выборы в Архангельское областное Собрание

Теплым июньским воскресеньем региональное отделение партии ЛДПР определилось с осенними выборами.

Региональную тройку кандидатов по установившейся традиции возглавил основатель и глава партии Владимир Жириновский. Который несомненно отдаст свой мандат… кому-то из местных.

Вторым номером регионального списка идет координатор местной парторганизации Игорь Арсентьев, третьим – депутат областного Собрания текущего созыва Лариса Сергеева.

Напомним, в этом созыве фракция ЛДПР в областном законодательном органе состоит из четырёх человек.

Всего в осенних выборах примут участие 51 кандидат от либерал-демократов.

Представители ЛДПР говорят, что ставят перед собой самые амбициозные задачи… и готовы «нанести мощный удар по нашим оппонентам на выборах».

Впрочем, о том же самом говорят и в других политических партиях.