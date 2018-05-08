В двух шагах от "Оскара". Чей режиссёр Олег Сенцов? (попытка разобраться)

Я сознательно не трогал тему Олега Сенцова.

Вроде бы свой браток, киношный. За него не только записные либералы из нашей среды заступаются (я Лиичку Ахеджакову имею ввиду), но и вполне взвешенный Александр Филиппенко. Значит, фигура этого арестанта интересна и заслуживает внимания.

Опять же, как к нему относиться - как к иностранному режиссёру или как к своему? Официально он украинский гражданин. Но кино – штука космополитичная - сегодня так, а завтра эдак. Например, Милош Форман был когда-то подающим надежды чешским режиссёром, а потом бац – и звезда Голливуда, автор гениального «Полёта над гнездом кукушки». Или Тарковский – последний фильм в Швеции, предпоследний в Италии. Мой любимый Эмир Кустурица заехал как-то в США, слегонца снял «Сны Аризоны» и тут же попал в американскую киноклассику. А Кончаловский… короче, вы поняли.

Это уже не говоря о распавшемся Союзе. Что в том же Гии Данелия грузинского, а в Романе Балаяне армянского, кроме их фамилий?

Тем более что Сенцов на глазах становится международным героем. К акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России по обвинению в терроризме, подключились граждане более чем 80 городов в 25 странах мира. Акции в поддержку режиссера прошли в Германии, Италии, Швеции, ОАЭ, Франции, Бельгии, Израиле, Канаде, США, Великобритании, Кувейте и в других странах. Я не помню, с Савченко такое же было или потише? И в итоге Украина жалеет, что её выпустили с российского кичмана - слишком самостоятельная героиня на родину вернулась.

Удивительно, но я раньше не знал режиссёра по фамилии Сенцов - ни украинского, ни российского. Оказывается, в его творческой биографии всего один фильм, созданный, что называется, на коленке при активной помощи друзей автора (бюджет – 20 тысяч долларов). Получил пару местечковых премий и обещание солидной постановки. Но не успел, арестовали. Всё остальное творчество из-за решётки, а это совсем другая история, когда ценят не качество продукта, а историю создания.

Можете начинать кидаться тапочками, но для меня Сенцов-режиссёр слишком громко. Он экономист с образованием, хозяин компьютерного клуба. Но это так успешно не продаётся, таких дофига.

Что же сделал этот Сенцов-режиссёр? Российские силовики инкриминировали поджоги офисов общественной организации «Русская община Крыма» и представительства партии «Единая Россия», а также подготовку к взрывам самодельных бомб у мемориала «Вечный огонь» и памятника Ленину в Симферополе. Последнее, что называется, с особым цинизмом - в ночь с 8 на 9 мая 2014 года.

Кроме того, следствие утверждает, что Сенцов является активным членом запрещённого в России «Правого сектора», партии откровенно реакционного и фашистского (антисемитского) толка. Что лично у меня никогда не встретит никакого понимания… хоть они детдомовских детей будут мороженым закармливать. Просто потому, что эскимо из рук ублюдка ядовитым становится.

Однако тут же и сомнения. Список подельников Сенцова - крымский анархист и антифашист Александр Кольченко, преподаватель военной истории Симферопольского института культуры Алексей Чирний и выпускник юридического факультета, сотрудник прокуратуры Железнодорожного района Симферополя Геннадий Афанасьев. Антифашист в компании фашиста… не очень ли круто? И вообще группа дюже интеллигентная для взрывов мемориалов и памятников, на подобные акции охотней маргиналы вербуются.

Вообще 23 года заключения – это круто. За преступления, в которых не пострадали физические лица… не говоря уже о просто их подготовке. Интересный нюанс – российское гражданство Сенцова больше напоминает юридический казус – он просто не успел от него отказаться в момент присоединения Крыма. Был бы сейчас он украинцем…

…а вот хрен знает, что бы с ним было. Часть его соратников считает, что Сенцов больше опасен Киеву, чем Москве: «…был «договорняк», чтобы Олег сидел. Также его боятся наши страны гаранты. Олег является угрозой, потому может в своем фильме показать на весь мир политический «истеблишмент», который передал Крым». Видите, опять речь о кино, хотя никто не знает, каким Сенцов окажется режиссёром. Если речь идёт о документалистике, то поверьте, этот жанр ещё сложнее. Если бы Надя Савченко в детстве посещала балетную школу (оттуда, кстати, часто выходят детки её наклонностей… я сейчас не про терроризм), правомерно было бы говорить о том, что кремлёвский режим мучает балерин?

23 года заключения – это много для любого возраста, даже если посадили в 18-ть. Однако так с ним случилось, и Олег вполне осознанно и, на мой взгляд, оправданно пытается из этого выжать максимальную пользу для себя. Сенцов-режиссёр давно стало правозащитным брендом, это и двумя «Оскарами» не перешибёшь.

То, что он голодает, конечно, ужасно. Как и любой другой (за исключением доктора Хайдера, где речь шла, прежде всего, о похудании, а потом уже о борьбе за мир во всём мире). Но и популярность растёт. Представьте, что Сенцова завтра обменяют на россиян, как предлагает украинская сторона. Да ему Голливуд постановку даст, может и две (пока разберётся, есть ли там талант). Ещё кто-то завидовать будет, у нас же дофига не снимающих режиссёров.

Если, конечно, путаница со статусом не помешает. Всё-таки чей он кинорежиссёр – украинский или российский? Если первое, то и спрос поменьше. Здесь есть какой-то юридический нонсенс – житель Крыма Олег Сенцов хотел оставаться гражданином Украины (безотносительно к другим своим провинностям), не признал результатов референдума, на что имел полное человеческое право, такое же, как те, кто проголосовал за отход полуострова к России. Но он остаётся россиянином… не проще ли лишить его этого гордого звания? Создать, так сказать, прецедент… мало ли, когда самим пригодится.

То есть, перед украинским режиссёром Сенцовым все двери нараспашку, и тюремные, и творческие. А вот перед российским… Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его ведомство не намерено оказывать государственную поддержку антироссийски настроенным авторам, и это вовсе не цензура, а "воля избирателей". «Цензурой мы не занимаемся и не планируем, цензура у нас запрещена конституцией, но вопрос в другом - какие произведения получают господдержку?».

Вообще-то, цензура разная бывает. Не запретить съёмки, но создать режим наименьшего благоприятствования для съёмок неугодного тебе фильма – это ли не цензура? Тот хай, что поднялся вокруг «Смерти Сталина», не смог убрать ленту из интернета (даже наоборот, прибавил аудиторию), но ударил под дых прокатчикам. Типичная политическая вкусовщина, ведь ни одной статьи УК РФ авторы довольно средней, на мой вкус, картины не нарушили.

Но Мединскому продлевают срок (не тюремный). Соответственно, российскому кинорежиссёру Сенцову здесь делать нечего, после такой школы жизни вряд ли когда снимет что-нибудь патриотическое.

Так, может, отпустить его с богом?

P.S. На «прямой линии» Путин сказал, что нифига не отпустит…

Леонид Черток