Константин Щемелинин: Дети России и дети Руанды - дело не в деньгах

Все говорят про демографическую яму в России, все говорят о том, что рождаемость в стране невелика и все постоянно вспоминают Великую Отечественную войну — типа, если бы ее не было, тогда в стране все было бы хорошо. Так ли это?

Давайте сравним ситуацию в России-РСФСР с ситуацией в Руанде.

В 1994 году в Руанде был геноцид — настоящий, страшный, вполне Мировой войной. В 1993 году в Руанде жило 6,25 млн. чел., а к концу 1994 года осталось 5,47 млн чел. То есть, около 0,8 млн чел. или порядка 13% населения погибло! Эти потери вполне сравнимы с потерями СССР во Второй Мировой войне — тогда погибло порядка 15% населения.

Смотрим на Руанду дальше: с 1997 года в стране стала возрастать численность населения: сначала она была 5,66 млн чел., в 2007 году стало уже 9,2 млн чел., а в 2016 году стало 11,5 млн чел.!

Динамика роста населения Руанды показывает, что в естественных условиях, население способно очень быстро компенсировать даже жуткие демографические потери! Почему — «в естественных условиях»? Да потому что, как ни удивительно это звучит для России, Руанда живет именно в естественных условиях: там не строят ни коммунизм, ни капитализм, там не озабочены ростом ВВП и продолжительностью жизни — там просто живут люди. Да, живут бедно и недолго, но они так жили и раньше, и продолжают жить сейчас.

А что же Россия, которая то переходила от социализма к капитализму, то торговала дорогой нефтью, то воссоединялась с Крымом, то сопротивляется санкциям с Запада?

1992 год — население России равно 148,3 млн. чел., 2002 — 145,2 млн. чел., 2012 — 143,3 млн. чел., ну а потом, в 2014 году население России увеличилось на 2,5 млн. чел. населении Крыма.

Деньги не решают проблему рождаемости: жили россияне бедно в 1990-х года — население страны сокращалось, жили россияне «богато» в 2000-х годах — население страны опять-таки сокращалось.

Дело не в деньгах, и как ни обидно это может звучать, но для радикального повышения рождаемости в России, стране, возможно, следует брать пример с Руанды и аналогичных ей стран.

Константин Щемелинин, крымский писатель