Гора родила мышь. Фальшстарт на праймериз в Архангельской области

На бедном информационном поле Архангелогородчины как всегда ярко светится шоу-программа под названием «Праймериз Единой России». Не поскупились партийные вожди на освещение своих околополитических игрищ, призванных привлечь в их ряды новое поколение амбициозной молодёжи и подогреть внимание электората к своей партии. Журналисты, заключившие договора на освещение этого мероприятия, стараются как могут, и, действуя под руководством опытного Е.Е. Удалкина, но не зная, о чём можно говорить, просто создают сильнейший информационный фон, забивающий всю остальную жизнь. И, перекрикивая друг друга, говорят о том, что они говорят…

Неокрепшие умы уже сформировали себе картинку, что, дескать, только лишь участвуя в праймериз можно попытаться стать народным избранником, иного не бывает… Потому как пиар говорит о том, что «вся демократическая общественность во главе с главной партией, идя навстречу пожеланиям трудящихся…» и далее вставьте своё. Судя по ежедневным репортажам в новостях регионального телевидения, кандидатов у партии набежало так много, что девать некуда – и лишь на основе народного голосования будут выбраны из них самые достойные, которых партия же на выборах и выдвинет. Так ли это – давайте поглядим.

Начнём как всегда с небольшого ликбеза – сие предварительное голосование, или по-модному праймериз – ни что иное как шоу программа, к выборам отношения вовсе не имеющая. Это я для политиканствующих лиц, кои не удосуживаются даже почитать выборные законы и законодательство о партиях. Так музыканты проводят концерты, артисты – спектакли, спортсмены – соревнования. А единороссы проводят праймериз. Результат этого шоу никоим образом на решение – кто в конечном итоге будет выдвинут от партии на какие-то места в парламенте - практически не влияет, и примеров тому масса. Все помнят про то, как в ГосДуму когда-то выдвинули Пехтина и Вторыгину, первый в праймериз вообще участие не принимал, вторая же была в аутсайдерах, в итоге выкинули результаты и реальных победителей в канаву.

Конечно, с тех пор партийные бонзы стали поумнее, таких откровенных демаршей стараются не допускать. А потому, кто будет победителем обычно известно уже заранее – ещё до старта приёма заявлений кандидатов – и эти лица согласовываются по всей партийной вертикали. И для них, этих счастливчиков, избранных партийной верхушкой в лице «кощея Бессмертного» политического Олимпа Поморья В.С. Фортыгина, уже практически накрыты столы с яствами на 5-летний срок полномочий. Полный набор: и скатерть-самобранка, и сапоги-скороходы, и шапка-невидимка, и прочий волшебный инвентарь за казённый счёт. А дальше начинается главное – победители определены, теперь надо заполнить пустые клеточки фамилиями «лохов из массовки». Тут уж подключаются пиарщики на выделенные победителями щедрые пожертвования, и начинают трубить трубадуры, обеспечивая шоу-эффект.

Но в этой комбинации есть изъяны. Что бы ни говорили о всенародной поддержке праймериз и о большом числе кандидатов, но и с тем, и с другим получается не густо… Заранее предвосхищать, сколько людей придёт проголосовать за партийных кандидатов, не буду. Но ежели уже сейчас развернулись скандалы, выплеснувшиеся на страницы местных СМИ – дескать, кому-то можно заниматься подвозом голосующих, раздачей продуктов и денег, а кому-то нельзя – значит пауки в банке заволновались. И говорит о том, что Кощей-Базилио «на благое дело» сумел собрать «пожертвования» в том числе и с массовки, которая тоже начинает роптать, чувствуя себя «кинутой» и столкнутой лбами между собой…

Скорее всего, мы в списке кандидатов многих фамилий победителей праймериз не увидим, или же по результатам подсчёта окажется что-то невероятное, ведь ещё дедушка Сталин говорил про искусство правильно подсчитать. Кстати, ещё на один аспект, что на посты депутатов АОСД будут набираться прошедшие школу муниципального депутатства, тоже забили или забыли… толи нет таких вовсе. Вывод – система кадрового роста в партии так и не создана, ранее разрекламированные «партийные лифты» не запущены.

Но посмотрим и другой вопрос – а много ли кандидатов в списках ЕдРа? И тут опять ничего не срастается! Глянем закон о выборах депутатов АОСД. Там указано – каждая партия выдвигает по одному кандидату в одномандатных округах и в список партии, который в свою очередь делится на части: головная общеобластная часть списка, в которой указывается до 3-х человек, и региональные части списка, привязанные к одномандатным округам, в которых указывается до 4-х человек. Сразу бросается в глаза факт – партия «затихарила» и не поставила на праймериз кандидатуры тех, кто должен будет возглавить партсписок. Причина проста – если выдвинулся бы кто-то из ВИП персон, то скорей всего, голосов не набрал бы… так чего ради позориться. Второй момент, учитывая, что в каждом округе у партии имеется как минимум по 5 вакансий – (4 списочника и одномандатник), стало быть для выборов надо иметь хотя бы по 10-15 кандидатов в округе. А что мы имеем? В среднем в каждом округе выдвинулось по 5-6 кандидатов. По сути дело – по одному на место. Где обещанная конкуренция??? А если мы вспомним, что одновременно в области с выборами в АОСД идут и выборы в 9 районных и городских МО – то ситуация вообще оказывается шваховой!

Так, если из списков кандидатов АОСД в округах по городу Архангельску вычеркнуть тех, кто одновременно заявился кандидатом в ГорДуму – то в них останется по 2-3 человека!!! Списки по остальным МО на сайте праймериз не выложены, но, думаю, что и там тенденция аналогичная.

Итог – гора родила мышь. Столько пафоса и слов, а в кадровом резерве никого. Партия власти, контролирующая всё и вся – и не может выдвинуть достаточное число кандидатов, дабы даже собственное шоу сделать правдоподобным!!! И не стоит тут винить «дедушку Поморской политики», который себя, любимого, поставил по самому проходному Мирнинскому округу, ведь в списке кандидатов явно видны «руки» и других демиургов партии, выдвинувших своих кандидатов из областной администрации, мэрий крупных городов и крупных бизнес структур. Но даже все вместе, помогая и борясь друг с другом, эти руки слепить список, даже привлекая в него юных и не очень политических «желторотиков» и кандидатов, не помышляющих себя выше муниципального уровня, так и не смогли.

Итог печален. Весь опыт «Выбора России», «Наш дом Россия», «Единства» и «Единой России», а до этого КПСС, набранный В.С.Фортыгиным со товарищи, толи свален где-то в личных коттеджиках (сарайчиках) на лазурных берегах, толи в ячейках банков расфасован, толи выброшен на свалку истории, толи просто уже не умещается в голове. А про остальных, мнящих себя местными политтехнологами, и говорить не стоит, смех на палке.

Итог сей басни таков – если потуги ЕдРа столь печальны, то в других парламентских партиях дела ещё хуже. В КПРФ раскол и шатания, на обновления, какие пошли их московские товарищи перед выборами Президента РФ, в нашем регионе не способны. А потому предел коммунистических мечтаний в этом политическом сезоне – получить пару мандатов, на которые претендуют два пенсионных молодца, одинаковых с лица. У СР желание вообще хоть как-то проскочить, сохранившись, пробить искомый 5% барьер. Но шансов на это немного. Нынешний лидер ушёл в зенит, прежние жёстко сели. Сегодняшний их тренд – партия женщин и для женщин – более чем спорен. Эсэры усиленно ищут богатых буратинок, готовых выложить свои золотые за заранее пустые хлопоты. В ЛДПР, как обычно, интригуют за должность первого в списке после вождя, понимая, что без его личного участия в выборах и его денег партия может пролететь «как фанера над Парижем». Немудрено - одни склоки и скандалы последние несколько пятилеток в отсутствие реальной работы на благо людей – к этому ведёт.

В целом ситуация такова – всё плохо. В АОСД нового созыва будет 47 депутатов. Из них 24 одномандатника. Учитывая, что округа сегодня столь громадны, победителями в них выйдут лишь те, кто обладает административной поддержкой. В чём она выражается? В давлении на работников администраций, бюджетников всех категорий, приближенных к властям общественников, которых напрягают проголосовать за нужного кандидата. Известный человек в своём районе обладать такой же поддержкой в другом вряд ли будет, к тому же на выборы, как правило, заявляются активные люди из разных территорий округа – в итоге разрывающие электорат друг друга. Стало быть, 24 мандата скорее всего целиком запишутся во фракцию ЕР будущего созыва. Самовыдвиженцев в одномандатных округах не будет – 3 % подписей собрать сложно, а найти в них недочёты – легко. Минимального порога явки нет, а потому, «хоть тушкой, хоть чучелком», по примеру губернаторских выборов, своих кандидатов власти вытащат.

Из оставшихся 23 мандатов оппозиция претендует получить не более 7 штук на всех. Так уж написаны наши выборные законы, и оппозиция их своим участием в работе парламента и утвердила. Итог – пожаловаться на действия\бездействия властей всех уровней в парламенте некому. Ведь каждый депутат будет обязан чиновникам всех уровней за свой мандат, обеспечивающим ему сытую жизнь. Нельзя сказать, что все члены ЕР плохи, но это, в большинстве своём – коммерсанты, живущие интересами золотого тельца, делатели денег, т.е. «чисто конкретные» бизнесмены. Или гибкие чиновники, живущие по принципу курятника – кто выше сидит, тот и гадит на головы нижних, до коих ему дела нет. Понять нужды людей из других ценовых категорий им часто не под силу. Оппозиционные же депутаты – это самые главные компрадоры и перевёртыши, меняющие свои убеждения на серебряники. Ссориться и кусать кормящую руку, и даже хоть в чём-то критиковать её, они не будут. Вот и получается, что «Правительство на другой планете живёт, родной»…

Для чего были придуманы партии? Для того, чтобы была возможность получить поддержку униженным и оскорблённым. Чтобы негатив, скапливающийся у людей, своевременно и безболезненно для государства канализировался через парламентские процедуры. Сегодня работа этих каналов прервана. Они перестали отводить волны негатива. К чему это приведёт? Пока что люди просто игнорируют выборы, отвергая свою причастность к любому органу власти. Набирает силу и движение по неисполнению законов и требований властей. Нигилизм растёт – и подобно кислоте растворяет управленческие институты. Сколько продержится в такой среде погрязшая в интригах и роскоши политическая верхушка региона? До первого серьёзного скандала – но своими действиями она же его и спровоцирует…

Михаил СИЛАНТЬЕВ