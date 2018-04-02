Константин Щемелинин: Куда приведет русская дорога?

Люди часто путают три понятия — РФ, Россия и русский народ, наделяя одно из них свойствами других.

1) РФ или Российская Федерация.

Это государство, которое к сегодняшнему дню просуществовало менее 30 лет. РФ является порождением Конституции, действующей ныне. РФ не кажется устойчивым государством — иначе откуда постоянные разговоры о некой «гражданской войне», о «распаде», а также «об изменениях в Конституции»? В большинстве государств мира не говорят так часто о распаде или об угрозе сепаратизма, как в РФ.

2) Россия.

Россия — это общее название у последовательности государств, существующих уже порядка трехсот лет: Российская империя, Российская республика, РСФСР и РФ. Как видно, современная Конституция является порождением России, а не наоборот! Россия — это нечто длительное и надежное.

3) Русский народ.

Русский народ существует с 1380 году или с Куликовской битвы. До этого момента времени русских не было, а были русы, которые также называются древними русами.

Древние русы и современные русские — это как древние германцы и современные немцы. Русские жили не только в России, но также и в Русском царстве, и в древнерусских княжествах.

Таким образом, современная структура государства, в котором живут русские такая: внизу, в качестве фундамента, расположен русский народ; на среднем уровне находится государство, называемое Россией; а на самом верху расположилась страна, называемая Российская Федерация.

Если будет принята новая Конституция, в которой вместо РФ будет, например, записана Российская Демократическая Республика, тогда РФ исчезнет, а вместо нее будет существовать РДР; при этом, Россия и русский народ останутся без изменений.

А вот если вместо России появится, например, Новая Русь, тогда и РФ также исчезнет, потому что РФ — это продолжение России. Русский народ при всех этих изменениях в Конституции своего государства останется без изменений.

Путь Крыма наглядно показывает различия между РФ, Россией и русским народом:

1) Большую часть времени XVIII века Крым не входил в состав России, хотя в то время Российская Империя уже существовала.

2) После вхождения Крыма в Россию он первое время был частью России, но не был частью земель русского народа.

3) Скорее всего, Крым стал ощущаться частью земель русского этноса после Крымской войны 1853-1856 гг.

4) С этих времен и до гибели Российской Империи Крым являлся и частью России, и частью земель русского народа.

5) В РСФСР Крым продолжал существовать как часть России, и как часть земель русского народа.

6) После незаконной передачи Крыма в УССР в 1954 году он перестал быть частью России, но остался частью земель русского народа.

7) После обретения Украиной независимости в 1991 году, Крым как не был частью России, так и не стал частью РФ, но частью земель русского народа продолжал оставаться.

8) В 2014 году Крым вошел в состав России, став новой частью РФ, новой-старой частью России, при этом, оставшись, без изменений, частью земель русского народа.

Прикладывая понятия РФ, России и русского народа к некой земли, например, к Донбассу, Новороссии, Украине, Галиции, Белоруссии, Казахстану, Сирии и другим территориям, можно достаточно легко спрогнозировать, какое будущее ждет эти земли в исторической перспективе с точки зрения русских и их государств.

Константин Щемелинин, крымский писатель и эксперт