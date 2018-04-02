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Константин Щемелинин: Куда приведет русская дорога?

Люди часто путают три понятия — РФ, Россия и русский народ, наделяя одно из них свойствами других. 

 

1) РФ или Российская Федерация.

 Это государство, которое к сегодняшнему дню просуществовало менее 30 лет. РФ является порождением Конституции, действующей ныне. РФ не кажется устойчивым государством — иначе откуда постоянные разговоры о некой «гражданской войне», о «распаде», а также «об изменениях в Конституции»? В большинстве государств мира не говорят так часто о распаде или об угрозе сепаратизма, как в РФ.

2) Россия.

 Россия — это общее название у последовательности государств, существующих уже порядка трехсот лет: Российская империя, Российская республика, РСФСР и РФ. Как видно, современная Конституция является порождением России, а не наоборот! Россия — это нечто длительное и надежное.

 3) Русский народ.

 Русский народ существует с 1380 году или с Куликовской битвы. До этого момента времени русских не было, а были русы, которые также называются древними русами. 

 Древние русы и современные русские — это как древние германцы и современные немцы. Русские жили не только в России, но также и в Русском царстве, и в древнерусских княжествах.

 Таким образом, современная структура государства, в котором живут русские такая: внизу, в качестве фундамента, расположен русский народ; на среднем уровне находится государство, называемое Россией; а на самом верху расположилась страна, называемая Российская Федерация.

 Если будет принята новая Конституция, в которой вместо РФ будет, например, записана Российская Демократическая Республика, тогда РФ исчезнет, а вместо нее будет существовать РДР; при этом, Россия и русский народ останутся без изменений. 

 

А вот если вместо России появится, например, Новая Русь, тогда и РФ также исчезнет, потому что РФ — это продолжение России. Русский народ при всех этих изменениях в Конституции своего государства останется без изменений.

 Путь Крыма наглядно показывает различия между РФ, Россией и русским народом:

 1) Большую часть времени XVIII века Крым не входил в состав России, хотя в то время Российская Империя уже существовала. 

 2) После вхождения Крыма в Россию он первое время был частью России, но не был частью земель русского народа.

 3) Скорее всего, Крым стал ощущаться частью земель русского этноса после Крымской войны 1853-1856 гг. 

 4) С этих времен и до гибели Российской Империи Крым являлся и частью России, и частью земель русского народа. 

 5) В РСФСР Крым продолжал существовать как часть России, и как часть земель русского народа. 

 6) После незаконной передачи Крыма в УССР в 1954 году он перестал быть частью России, но остался частью земель русского народа. 

7) После обретения Украиной независимости в 1991 году, Крым как не был частью России, так и не стал частью РФ, но частью земель русского народа продолжал оставаться. 

 8) В 2014 году Крым вошел в состав России, став новой частью РФ, новой-старой частью России, при этом, оставшись, без изменений, частью земель русского народа.

 Прикладывая понятия РФ, России и русского народа к некой земли, например, к Донбассу, Новороссии, Украине, Галиции, Белоруссии, Казахстану, Сирии и другим территориям, можно достаточно легко спрогнозировать, какое будущее ждет эти земли в исторической перспективе с точки зрения русских и их государств.

Константин Щемелинин, крымский писатель и эксперт  

16 май 13:18 | : Политика

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