Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Освенцим, которого не было. Польский антисемитизм в законе

Сразу приношу извинения, если вы прочтёте в этом материале что-то, что читали у меня уже не раз. Но тема болезненная… не грех и повторить.


То, что поляки ещё те антисемиты, мне стало ясно в мой первый приезд в Польшу летом 72-го. Дело не только в «жидах», как они называют евреев (в конце концов, каждый язык имеет своим особенности, и польский пренебрежительный «хинчик» китайца тоже вряд ли порадует). Хотя меня по ушам резало и непроизвольно кулаки сжимались.


Слово, бог с ним, но проскакивало. Даже в разговорах моих вполне себе толерантных родственников. Они, например, искренне печалились, что их Агнешка встречается с хлопаком, который жиду подобен. Впрочем, мне показалась странной и их реакция на документальный фильм о цыганке, поступившей в Варшавскую консерваторию. Такое несказанное удивление, как будто шимпанзе аттестат о среднем образовании получил. «А как же наш театр «Ромэн»?» - хотел возмутиться я, но мама вовремя наступила мне на ногу под столом. Типа, «в чужой монастырь со своим уставом…».


Но это всё комнатный, бытовой национализм, хотя и очень неприятный. При том, что за полтора месяца пребывания в стране я ни разу не видел цыган. Ни на рынках, ни на вокзалах, ни на улицах, хотя в то время в советской Москве их было вдосталь, а по Подмосковью вообще таборы катались. То же и с евреями - поляки рассказывали, что открыли для них зелёный коридор в Израиль… и сразу стало меньше конкуренции.


Намного хуже и противней антисемитизм действенный, агрессивный. В Америке я недолгое время проработал в польской бригаде, обслуживающей садоводческий центр. Так вот, один взрослый дядька гордо рассказывал, какой его тату классный бизнес придумал во время немецкой оккупации – давать схрон евреям, бежавшим из гетто и концлагерей, и сразу же бежать в гестапо. За каждого награждали двумястами рейхсмарок… и всякий фураж подкидывали. Слушатели понимающе кивали. Ну, разбил я тому уроду лицо, он толком и не понял, за что.


Там же, уже в семье, в которой жил, муж моей троюродной сестры, громко возмущался, прочитав в газете, что в Польше одного поляка судят за надругательство над еврейскими могилами. «Лешек, - урезониваю его, - ты же верующий христианин, а тут такое святотатство». «Да всё понятно, - отвечает, - но как можно поляка за жида судить?!». Съехал от них с облегчением.


Так вот, теперь нельзя на законодательном уровне не только судить, но даже намекать на неблаговидное поведение отдельных поляков в период немецкой оккупации. Это вместо покаяния, на которое так рассчитывали создатели оскароносной «Иды». Только в 2001 начали говорить и вдруг решили, что тема исчерпана. Не правда ли, похоже на то, когда у нас говорят, что хватит каяться за преступления сталинизма – время было такое.


В Польше принят закон, запрещающий утверждения о причастности поляков к Холокосту. Виновные в нарушении закона будут отправляться в Освенцим.


Та ещё шуточка, но по сути верно. Тем более, что страх (даже генетический) легче всего притушить смехом.


В действительности это выглядит так - Поправки к закону об Институте национальной памяти Польши нижняя палата польского парламента приняла 6 января. Они предполагают наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет за высказывания, содержащие любые обвинения против поляков в соучастии в преступлениях нацистов.


Вовремя подсуетились. 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (в Архангельске, кстати, тоже). Приурочен к освобождению Освенцима (Аушвиц-Биркенау) советскими войсками. Одна из героических страниц Второй мировой… что здесь страшного для поляков? А то - обязательно кто-то вспомнит или начнёт выяснять, почему именно на территории Польши фашисты понастроили столько концлагерей именно под окончательное решение еврейского вопроса.


Потому что именно в этой стране им было, на кого опереться. В январе прошлого года Институт национальной памяти Польши впервые опубликовал базу данных надзирателей Освенцима. Из собранных сведений следовало, что большую часть персонала концлагеря, в котором погибли около миллиона евреев, составляли немцы, но надзирателями служили и граждане оккупированных нацистами государств, а также стран - союзников Третьего рейха - Румынии, Словакии и Венгрии.


Только в Освенциме, по разным подсчётам, физическому уничтожению подверглись от 1.5 до 4 миллионов узников обоего пола и всех возрастов. Среди них большинство (причём значительное, если не подавляющее) - евреи, которых убивали именно по национальному признаку. Ещё и цыган. Но этот кочевой народ попробуй догони… хотя 500 000 тоже очень страшная цифра.


Писатель-беллетрист Валентин Пикуль в своих книгах, посвященных той войне, часто употреблял оборот «героическая Польша». Никто не умаляет подвиг защитников Вестерплатте. Как и героического экипажа танка «Рудый» (к/ф «Четыре танкиста и собака»). «Армия людова»… «Армия крайова» (к\ф «Пепел и алмаз»)… а в чьей, скажите, истории, всё было гладенько и без вопросов?


Но вот история двух Варшавских восстаний, которые часто путают и смешивают. В 43-м в столице страны восстало еврейское гетто. Восстало без особой надежды на победу (с чего бы, кругом оккупация, до победы далеко), чтобы умереть, сопротивляясь… ну, или кому-то удастся вырваться.


Что делали в это время варшавяне титульной национальности? Из стихотворения Александра Аронова:


Когда горело гетто,


Когда горело гетто,


Варшава изумлялась


Четыре дня подряд.


И было столько треска,


И было столько света,


И люди говорили:


Клопы горят.


 

Потом те же поляки обижались (в стихотворении тоже об этом есть), что через год, в следующее восстание, советские войска не пришли им на помощь, выжидали. Жуков вдруг занялся сбережением своих солдат. Конечно, не очень красиво - всё-таки наши шли как освободители мира от коричневой чумы. Но, с другой стороны – бог шельму метит - за бездействие бездействием воздалось.


Грустно от того, что подобные настроения народа, который учинял еврейские погромы даже среди чудом выживших в лагерях, поддерживаются на правительственном уровне. В Варшаве никому и в голову не приходит признать своё историческое негодяйство и покаяться хотя бы перед Израилем, как нашёл мужество сделать венгерский премьер Виктор Орбан. Поляки, по ходу, считают, что вели себя подобающим образом. Значит, могут и повторить…


Параллельно официальная Варшава принимает закон о сносе советских памятников - в рамках декоммунизации. Если всё пойдёт, как планируется, то надругательству подвергнутся до 200 памятников павшим советским воинам. Их при освобождении страны погибло около 600 тысяч. И среди них тоже были евреи…


Ну, не курвы ли сыны, прости господи?!


Леонид Черток

04 февраль 08:58 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
"Сказки бабушки Галины", выпуск 27. От Дубаи до Архангельска
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2018 (31)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20