Освенцим, которого не было. Польский антисемитизм в законе

Сразу приношу извинения, если вы прочтёте в этом материале что-то, что читали у меня уже не раз. Но тема болезненная… не грех и повторить.





То, что поляки ещё те антисемиты, мне стало ясно в мой первый приезд в Польшу летом 72-го. Дело не только в «жидах», как они называют евреев (в конце концов, каждый язык имеет своим особенности, и польский пренебрежительный «хинчик» китайца тоже вряд ли порадует). Хотя меня по ушам резало и непроизвольно кулаки сжимались.





Слово, бог с ним, но проскакивало. Даже в разговорах моих вполне себе толерантных родственников. Они, например, искренне печалились, что их Агнешка встречается с хлопаком, который жиду подобен. Впрочем, мне показалась странной и их реакция на документальный фильм о цыганке, поступившей в Варшавскую консерваторию. Такое несказанное удивление, как будто шимпанзе аттестат о среднем образовании получил. «А как же наш театр «Ромэн»?» - хотел возмутиться я, но мама вовремя наступила мне на ногу под столом. Типа, «в чужой монастырь со своим уставом…».





Но это всё комнатный, бытовой национализм, хотя и очень неприятный. При том, что за полтора месяца пребывания в стране я ни разу не видел цыган. Ни на рынках, ни на вокзалах, ни на улицах, хотя в то время в советской Москве их было вдосталь, а по Подмосковью вообще таборы катались. То же и с евреями - поляки рассказывали, что открыли для них зелёный коридор в Израиль… и сразу стало меньше конкуренции.





Намного хуже и противней антисемитизм действенный, агрессивный. В Америке я недолгое время проработал в польской бригаде, обслуживающей садоводческий центр. Так вот, один взрослый дядька гордо рассказывал, какой его тату классный бизнес придумал во время немецкой оккупации – давать схрон евреям, бежавшим из гетто и концлагерей, и сразу же бежать в гестапо. За каждого награждали двумястами рейхсмарок… и всякий фураж подкидывали. Слушатели понимающе кивали. Ну, разбил я тому уроду лицо, он толком и не понял, за что.





Там же, уже в семье, в которой жил, муж моей троюродной сестры, громко возмущался, прочитав в газете, что в Польше одного поляка судят за надругательство над еврейскими могилами. «Лешек, - урезониваю его, - ты же верующий христианин, а тут такое святотатство». «Да всё понятно, - отвечает, - но как можно поляка за жида судить?!». Съехал от них с облегчением.





Так вот, теперь нельзя на законодательном уровне не только судить, но даже намекать на неблаговидное поведение отдельных поляков в период немецкой оккупации. Это вместо покаяния, на которое так рассчитывали создатели оскароносной «Иды». Только в 2001 начали говорить и вдруг решили, что тема исчерпана. Не правда ли, похоже на то, когда у нас говорят, что хватит каяться за преступления сталинизма – время было такое.





В Польше принят закон, запрещающий утверждения о причастности поляков к Холокосту. Виновные в нарушении закона будут отправляться в Освенцим.





Та ещё шуточка, но по сути верно. Тем более, что страх (даже генетический) легче всего притушить смехом.





В действительности это выглядит так - Поправки к закону об Институте национальной памяти Польши нижняя палата польского парламента приняла 6 января. Они предполагают наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет за высказывания, содержащие любые обвинения против поляков в соучастии в преступлениях нацистов.





Вовремя подсуетились. 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (в Архангельске, кстати, тоже). Приурочен к освобождению Освенцима (Аушвиц-Биркенау) советскими войсками. Одна из героических страниц Второй мировой… что здесь страшного для поляков? А то - обязательно кто-то вспомнит или начнёт выяснять, почему именно на территории Польши фашисты понастроили столько концлагерей именно под окончательное решение еврейского вопроса.





Потому что именно в этой стране им было, на кого опереться. В январе прошлого года Институт национальной памяти Польши впервые опубликовал базу данных надзирателей Освенцима. Из собранных сведений следовало, что большую часть персонала концлагеря, в котором погибли около миллиона евреев, составляли немцы, но надзирателями служили и граждане оккупированных нацистами государств, а также стран - союзников Третьего рейха - Румынии, Словакии и Венгрии.





Только в Освенциме, по разным подсчётам, физическому уничтожению подверглись от 1.5 до 4 миллионов узников обоего пола и всех возрастов. Среди них большинство (причём значительное, если не подавляющее) - евреи, которых убивали именно по национальному признаку. Ещё и цыган. Но этот кочевой народ попробуй догони… хотя 500 000 тоже очень страшная цифра.





Писатель-беллетрист Валентин Пикуль в своих книгах, посвященных той войне, часто употреблял оборот «героическая Польша». Никто не умаляет подвиг защитников Вестерплатте. Как и героического экипажа танка «Рудый» (к/ф «Четыре танкиста и собака»). «Армия людова»… «Армия крайова» (к\ф «Пепел и алмаз»)… а в чьей, скажите, истории, всё было гладенько и без вопросов?





Но вот история двух Варшавских восстаний, которые часто путают и смешивают. В 43-м в столице страны восстало еврейское гетто. Восстало без особой надежды на победу (с чего бы, кругом оккупация, до победы далеко), чтобы умереть, сопротивляясь… ну, или кому-то удастся вырваться.





Что делали в это время варшавяне титульной национальности? Из стихотворения Александра Аронова:





Когда горело гетто,





Когда горело гетто,





Варшава изумлялась





Четыре дня подряд.





И было столько треска,





И было столько света,





И люди говорили:





— Клопы горят.





Потом те же поляки обижались (в стихотворении тоже об этом есть), что через год, в следующее восстание, советские войска не пришли им на помощь, выжидали. Жуков вдруг занялся сбережением своих солдат. Конечно, не очень красиво - всё-таки наши шли как освободители мира от коричневой чумы. Но, с другой стороны – бог шельму метит - за бездействие бездействием воздалось.





Грустно от того, что подобные настроения народа, который учинял еврейские погромы даже среди чудом выживших в лагерях, поддерживаются на правительственном уровне. В Варшаве никому и в голову не приходит признать своё историческое негодяйство и покаяться хотя бы перед Израилем, как нашёл мужество сделать венгерский премьер Виктор Орбан. Поляки, по ходу, считают, что вели себя подобающим образом. Значит, могут и повторить…





Параллельно официальная Варшава принимает закон о сносе советских памятников - в рамках декоммунизации. Если всё пойдёт, как планируется, то надругательству подвергнутся до 200 памятников павшим советским воинам. Их при освобождении страны погибло около 600 тысяч. И среди них тоже были евреи…





Ну, не курвы ли сыны, прости господи?!





Леонид Черток