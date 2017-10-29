Итоговый Национальный рейтинг губернаторов за 2017 год. Время кадровых сюрпризов еще не пришло...

Опубликован итоговый рейтинг губернаторов российских регионов за 2017 год.

Аналитики отмечают, самая важная тенденция уходящего года заключается в том, что такого серьёзного обновления губернаторского корпуса, которое мы наблюдали, не было, наверное, за всё время нахождения Владимира Путина у власти. Это самое массовое обновление последних 18 лет само по себе формирует новую тенденцию. Теперь власть в регионах получают люди, как правило, не имеющие исходной связи с этой территорией. Важная деталь: очень часто это люди – выходцы из федеральных структур. Раньше мы наблюдали обратную тенденцию: губернаторы очень часто занимали посты министров или вообще уходили в исполнительную власть на высокие позиции в федеральный центр. По опыту осенних отставок стало заметно – теперь такие подарки мало кому делаются.

Впрочем, 2018 год в этом смысле может принести сюрпризы. Будет изменен кабинет министров и в нем, естественно, появятся вакантные места. Или туда войдут представители крупных госкорпораций, а уже их освободившиеся кресла займут главы регионов, чей губернаторский срок близится к завершению. Наступает время сюрпризов…

Первые три места заняли: Владимир Якушев (Тюменская обл.), Евгений Савченко (Белгородская обл.), Дмитрий Кобылкин (ЯНАО).

Последние три: Марина Ковтун (Мурманская обл.), Александр Бердников (Алтай), Виктор Зимин (Хакасия).

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов на 69-м месте.